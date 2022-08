Feuer im Weidenhäuser Wald

Die Feuerwehr ist am Donnerstagabend zu einem Waldbrand bei Weidenhausen ausgerückt. Symbolfoto: Jens Wolf

GLADENBACH-WEIDENHAUSEN - Die Feuerwehr hat am Donnerstagabend gegen 18 Uhr ein Feuer im Staatsforst von Weidenhausen gelöscht. Es war südlich der Bundesstraße 255 ausgebrochen. Der Brand in dem schwer zugänglichen Waldstück in Hanglage entstand aus noch ungeklärten Gründen. Dank der schnellen Meldung nach der gesichteten Rauchentwicklung habe die Feuerwehr eine Ausdehnung des Feuers verhindern können, berichtete Polizei-Pressesprecher Martin Ahlich. Daher beschränke sich der Schaden auf knapp 16 Quadratmeter des Mischwaldes aus Fichten und Douglasien.