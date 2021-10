Feuerwehr Gladenbach hilft Kollegen nach der Flutkatastrophe

Von der Zerstörungskraft des Wassers blieben auch einige Feuerwehr-Fahrzeuge der Einsatzkräfte aus der Verbandsgemeinde Altenahr nicht verschont - wie diese Drehleiter und das Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug (HLF). Foto: Alexander Wagner

Spende an die Kollegen in Altenahr: Gladenbachs Wehrführer Peter Wedel (von links), Stadtbrandinspektor Alexander Wagner und Bürgermeister Peter Kremer übergeben den Scheck an den Ersten Beigeordneten Georg Knieps und Wehrleiter Frank Linnarz. Foto: Feuerwehr Gladenbach

Meterhoch schoss das Wasser der Ahr durch Altenahr und hinterließ unvorstellbare Zerstörungen: Erster Beigeordneter Georg Knieps zeigt das Ausmaß der Katastrophe. Foto: Alexander Wagner

Die Feuerwache in Altenahr liegt etwa 20 Meter oberhalb des Ufers der Ahr, doch auch hier richteten die Fluten immense Schäden an. Das Wasser stand 90 Zentimeter hoch in der Halle. Foto: Alexander Wagner

Dieses Tragkraftspritzenfahrzeug der Feuerwehr in der Verbandsgemeinde Altenahr ist von den Fluten mitgerissen und in eine Ecke gespült worden. Foto: Alexander Wagner

Die Feuerwache in Altenahr liegt etwa 20 Meter oberhalb des Ufers der Ahr, doch auch hier richteten die Fluten immense Schäden an. Das Wasser stand 90 Zentimeter hoch in der Halle. Foto: Alexander Wagner