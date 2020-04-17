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Freitag, 17.04.2020 - 11:00
3 min

Flüchtlinge nähen für Gladenbach

In Gladenbach hat sich eine internationale Nähstube gebildet: Flüchtlinge aus dem Stadtgebiet fertigen Behelfsmasken aus Baumwollstoffe für Mund und Nase an. 160 Stück sind bei dem Projekt der Flüchtlingshilfe bereits entstanden und werden nun unter anderem an Arztpraxen, Seniorenheime und Kindergärten verteilt.

Michael Tietz: Redakteur Gladenbach
Von Michael Tietz
Redakteur Gladenbach
Der Gladenbacher Kinderarzt Dr. Hans-Jürgen Kesper (von rechts) freut sich über die Stoffmasken, die ihm Christoph Rink, Negin und Carmen Pflug mit dem gebotenen Sicherheitsabstand übergeben. Foto: Michael Tietz

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Fotos
Der Gladenbacher Kinderarzt Dr. Hans-Jürgen Kesper (von rechts) freut sich über die Stoffmasken, die ihm Christoph Rink, Negin und Carmen Pflug mit dem gebotenen Sicherheitsabstand übergeben. Foto: Michael Tietz

Der Gladenbacher Kinderarzt Dr. Hans-Jürgen Kesper (von rechts) freut sich über die Stoffmasken, die ihm Christoph Rink, Negin und Carmen Pflug mit dem gebotenen Sicherheitsabstand übergeben. Foto: Michael Tietz

Daumen hoch für die Aktion der Gladenbacher Flüchtlingshilfe: Mohammad ist gelernter Schneider und steuert deshalb gerne selbst genähte Behelfsmasken bei. Foto: Mohammad

Daumen hoch für die Aktion der Gladenbacher Flüchtlingshilfe: Mohammad ist gelernter Schneider und steuert deshalb gerne selbst genähte Behelfsmasken bei. Foto: Mohammad

Für den ersten Arbeitsschritt greift Qudratullah zur Schere und schneidet die Stoffe für die Masken zu. Foto: Qudratullah

Für den ersten Arbeitsschritt greift Qudratullah zur Schere und schneidet die Stoffe für die Masken zu. Foto: Qudratullah

In der Wohnung von Ahmad rattert die Nähmaschine ebenfalls für einen guten Zweck: Der Weidenhäuser hat seine Familie in den Produktionsprozess für die Masken eingebunden. Foto: Ahmad

In der Wohnung von Ahmad rattert die Nähmaschine ebenfalls für einen guten Zweck: Der Weidenhäuser hat seine Familie in den Produktionsprozess für die Masken eingebunden. Foto: Ahmad

In der Wohnung von Ahmad rattert die Nähmaschine ebenfalls für einen guten Zweck: Der Weidenhäuser hat seine Familie in den Produktionsprozess für die Masken eingebunden. Foto: Ahmad

In der Wohnung von Ahmad rattert die Nähmaschine ebenfalls für einen guten Zweck: Der Weidenhäuser hat seine Familie in den Produktionsprozess für die Masken eingebunden. Foto: Ahmad

Nazar greift zur Schere und Bügeleisen und bringt die Stoffe für die Masken in Form. Foto: Nazar

Nazar greift zur Schere und Bügeleisen und bringt die Stoffe für die Masken in Form. Foto: Nazar

Nazar greift zum Bügeleisen und bringt die zugeschnittenen Stoffe für die Masken in Form. Foto: Nazar

Nazar greift zum Bügeleisen und bringt die zugeschnittenen Stoffe für die Masken in Form. Foto: Nazar

Die ersten Stoffmasken hat die Familie von Ahmad fertiggestellt. Foto: Ahmad

Die ersten Stoffmasken hat die Familie von Ahmad fertiggestellt. Foto: Ahmad

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NÄHCAFÉ DER FLÜCHTLINGSHILFE

Vor drei Jahren ist das Nähcafé der Gladenbacher Flüchtlingshilfe unter der Federführung von Sonja Peel ins Leben gerufen worden. Es findet wöchentlich im Kirchenladen statt.

Die Geflüchteten lernen dort unter fachlicher Anleitung, mit der Nähmaschine umzugehen und selbst eigene Kleidung und andere nützliche Dinge aus Stoff herzustellen. Einige ihrer Produkte - wie zum Beispiel originelle Tür-Stopper, Täschchen für Einkaufschips und kleine Stoffbeutel - haben die Flüchtlinge bereits bei der Aktion "Einkauf bei Kerzenschein" des Gewerbevereins angeboten.

Ziel ist, dass Bürger das Nähcafé besuchen, dort die Tätigkeiten der Hobbyschneider in Anspruch nehmen und dann als Gegenleistung andere Hilfen (zum Beispiel bei Behördengängen) anbieten.

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