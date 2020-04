3 min

Flüchtlinge nähen für Gladenbach

In Gladenbach hat sich eine internationale Nähstube gebildet: Flüchtlinge aus dem Stadtgebiet fertigen Behelfsmasken aus Baumwollstoffe für Mund und Nase an. 160 Stück sind bei dem Projekt der Flüchtlingshilfe bereits entstanden und werden nun unter anderem an Arztpraxen, Seniorenheime und Kindergärten verteilt.

Von Michael Tietz Redakteur Gladenbach