Freitag, 17.04.2020 - 11:00
3 min
Flüchtlinge nähen Masken für Gladenbach
Von Michael Tietz
Redakteur Gladenbach
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NÄHCAFÉ DER FLÜCHTLINGSHILFE
Vor drei Jahren ist das Nähcafé der Gladenbacher Flüchtlingshilfe unter der Federführung von Sonja Peel ins Leben gerufen worden. Es findet wöchentlich im Kirchenladen statt.
Die Geflüchteten lernen dort unter fachlicher Anleitung, mit der Nähmaschine umzugehen und selbst eigene Kleidung und andere nützliche Dinge aus Stoff herzustellen. Einige ihrer Produkte - wie zum Beispiel originelle Tür-Stopper, Täschchen für Einkaufschips und kleine Stoffbeutel - haben die Flüchtlinge bereits bei der Aktion "Einkauf bei Kerzenschein" des Gewerbevereins angeboten.
Ziel ist, dass Bürger das Nähcafé besuchen, dort die Tätigkeiten der Hobbyschneider in Anspruch nehmen und dann als Gegenleistung andere Hilfen (zum Beispiel bei Behördengängen) anbieten.
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