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Freitag, 26.06.2020 - 11:45
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Förderverein will keine Flickschusterei im Weidenhäuser Freibad

Keine weitere Flickschusterei im Weidenhäuser Freibad, sondern eine umfassende Modernisierung: Dafür plädieren die Schwimmbadfreunde. Das Gladenbacher Parlament wird am 2. Juli über die Zukunft des Bades entscheiden.

Michael Tietz: Redakteur Gladenbach
Von Michael Tietz
Redakteur Gladenbach
Wohin führt der Weg für das Freibad in Weidenhausen? Die Gladenbacher Parlamentarier sollen entscheiden, ob zeitnah eine Modernisierung der 60 Jahre alten Anlage möglich ist oder ob es wie bisher bei Minimal-Reparaturen bleibt. Foto: Michael Tietz

Wohin führt der Weg für das Freibad in Weidenhausen? Die Gladenbacher Parlamentarier sollen entscheiden, ob zeitnah eine Modernisierung der 60 Jahre alten Anlage möglich ist oder ob es wie bisher bei Minimal-Reparaturen bleibt. Foto: Michael Tietz

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Wohin führt der Weg für das Freibad in Weidenhausen? Die Gladenbacher Parlamentarier sollen entscheiden, ob zeitnah eine Modernisierung der 60 Jahre alten Anlage möglich ist oder ob es wie bisher bei Minimal-Reparaturen bleibt. Foto: Michael Tietz

Wohin führt der Weg für das Freibad in Weidenhausen? Die Gladenbacher Parlamentarier sollen entscheiden, ob zeitnah eine Modernisierung der 60 Jahre alten Anlage möglich ist oder ob es wie bisher bei Minimal-Reparaturen bleibt. Foto: Michael Tietz

Der letzte Sanierungsfall vor wenigen Tagen: Weil Wasser aus den Pflastersteinen am Nichtschwimmerbecken hervorquoll, musste der Bagger ran und brachte ein marodes Rohr zutage, das geflickt werden musste. Foto: Schwimmbadfreunde Weidenhausen

Der letzte Sanierungsfall vor wenigen Tagen: Weil Wasser aus den Pflastersteinen am Nichtschwimmerbecken hervorquoll, musste der Bagger ran und brachte ein marodes Rohr zutage, das geflickt werden musste. Foto: Schwimmbadfreunde Weidenhausen

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