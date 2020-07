Fragen Sie den Experten: Tipps für besseres Einschlafen

Schlafmediziner Werner Cassel Foto: Nadja Schwarzwäller

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

GLADENBACH. Schlafstörungen sind ein Gesundheitsproblem, unter dem - nicht erst seit Corona - immer mehr Menschen leiden. "Sie nehmen aktuell immer mehr zu", hat Werner Cassel, Leiter des Schlafmedizinischen Instituts am Uniklinikum Marburg, beobachtet.

Es gibt rund 80 schlafmedizinische Erkrankungen, die Menschen vom Schlafen abhalten, erläutert der bekannte Schlafforscher. Darunter fallen Schnarchen, Schlafwandeln, Schlafapnoe, das "Restless-Legs-Syndrom" (RLS), um nur einige zu nennen. Am häufigsten sind jedoch Ein- und Durchschlafstörungen, so Cassel. Als Ursache dafür kommen viele Faktoren zum Tragen: Zum einen haben diese biologische Ursachen, denn mit zunehmendem Alter und in den Wechseljahren produziert der Körper immer weniger des Einschlafhormons Melatonin. Insomnia, so der Fachbegriff, betrifft daher viele Frauen in den Wechseljahren. Die Schlafstörung kann laut Cassel aber auch Folge eines falschen Umgangs mit Schlaf sein. Äußere Faktoren können unsere innere Uhr durcheinanderbringen: So sind wir abends oft der Beleuchtung in den eigenen vier Wänden ausgesetzt und können dann prompt nur schwer einschlafen, erläutert Cassel. Nicht zuletzt haben wir aber in Sachen Schlaf auch falsche Erwartungen, weiß der Psychologe und räumt zugleich mit einem Schafmythos auf: "Dass wir in der Nacht durchschlafen, ist ein Mythos", macht er deutlich. "Ein gesunder Mensch ab dem jungen Erwachsenenalter wacht pro Nacht etwa 25 Mal auf. Nur schläft er schnell wieder ein und kann sich daran nicht mehr erinnern.

Wir sind uns dessen nicht bewusst, denn es ist ein Dösezustand und was wir in dem Moment denken, wird in unserer Erinnerung nicht gespeichert". Dass wir nicht durchschlafen, liege in unserer Genstruktur verankert, erklärt der Mediziner, und zwar bereits seit 30 000 Jahren.

Denn für unsere Vorfahren war das Aufwachen und Nachhorchen, ob etwa Gefahr durch ein Raubtier droht, einst überlebenswichtig. Heutzutage haben die meisten Menschen einen sehr durchstrukturierten Tagesablauf. Aber die Nacht ebenso perfekt zu organisieren, klappe natürlich nicht. "Denn der Schlaf ist kein Hund, der auf Kommando kommt. Schlaf ist eine Katze! Sie kommt auf unseren Schoß, wenn sie sich wohlfühlt!", betont Cassel. "Wir müssen stattdessen loslassen und aufhören, den Schlaf zu steuern und zu kontrollieren", rät der Wissenschaftler.

Leser, die dem Schlafforscher und Psychologen Werner Cassel Fragen zu ihren Schlafstörungen stellen möchten, erreichen ihn am Mittwoch, 29. Juli, von 16.30 bis 17.30 Uhr am "Direkten Draht zum Mediziner" in unserer Redaktion in Gladenbach unter der Nummer 06462-939721. Ausgewählte Fragen und Antworten finden Sie am Freitag in dieser Zeitung - wie immer anonymisiert.