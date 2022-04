Frau aus Gladenbach per WhatsApp betrogen

Enkeltrick per Nachricht: Nicht nur direkt per Anruf, auch über Messenger wie WhatsApp versuchen Betrüger, an das Geld ihrer Opfer zu kommen. Symbolfoto: Martin Gerten/dpa

GLADENBACH - Eine Frau aus Gladenbach hat am Sonntag, 10. April, knapp 2000 Euro in dem Glauben überwiesen, den Betrag an ihre Tochter zu senden. Diese, so glaubte die Frau zumindest, hatte sich zuvor per WhatsApp an ihre Mutter gewandt und ihr von einem kaputten Handy und in der Folge einer neuen Handynummer berichtet. Erst nach der getätigten Überweisung fiel auf, dass es sich dabei um Betrüger handelte.