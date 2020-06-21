Freibad-Sanierung: Bürgermeister stellt Millionenfrage

LAND STELLT FÖRDERMITTEL FÜR DAS FREIBAD IN AUSSICHT
Die Stadt Gladenbach hat über den Landkreis einen Zuschuss aus dem hessischen Schwimmbad-Investitions- und Modernisierungsprogramm (SWIM) beantragt. Um Geld für die Modernisierung des Weidenhäuser Freibads zu bekommen, muss die Kommune allerdings konkrete Baupläne mit dazugehörenden Unterlagen an das Land schicken.
Diese Dokumente sind bis dato aber noch nicht erstellt. Dafür muss nach Auskunft von Bürgermeister Peter Kremer zunächst ein "fachkundiger Planer aus dem Bäderbereich" beauftragt werden. Die notwendigen Planungsunterlagen würden rund 40 000 Euro kosten. Eine ähnliche Summe musste die Stadt Kirchhain in die Hand nehmen, die ebenfalls ihre Freibad-Sanierung bei SWIM angemeldet hat.
Das Innenministerium hat der Stadt nun mitgeteilt, dass das Freibad Weidenhausen in das Förderprogramm für 2020 aufgenommen wurde. Geld aus Wiesbaden gibt es allerdings erst, wenn die "Finanzierung gesichert und entsprechend nachgewiesen ist". Dazu ist ein Beschluss des Stadtparlaments erforderlich.
Eine "Reservierung" von Landesmitteln für das kommende Förderjahr ist nach Auskunft des Ministeriums grundsätzlich nicht möglich. Greift diese Regel, müsste Gladenbach einen neuen Zuschussantrag für 2021 über den Kreis auf den Weg bringen.
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