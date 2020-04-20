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Montag, 20.04.2020 - 11:00
3 min

Friedhofshalle in Frohnhausen erhält umfassende Schönheitskur

Ein neues Dach schützt nun die Friedhofshalle in Frohnhausen. Damit ist allerdings erst ein Teil der nötigen Sanierung abgeschlossen. In Kürze sollen die Handwerker die Feuchtigkeitsschäden am Mauerwerk beheben.

Michael Tietz: Redakteur Gladenbach
Von Michael Tietz
Redakteur Gladenbach
Das Dach der Friedhofshalle in Frohnhausen ist neu eingedeckt worden. Nun müssen noch die Feuchtigkeitsschäden am Gebäudesockel und an den Innenwänden sowie die Risse an den Stützpfeilern behoben werden. Foto: Michael Tietz

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Fotos
Das Dach der Friedhofshalle in Frohnhausen ist neu eingedeckt worden. Nun müssen noch die Feuchtigkeitsschäden am Gebäudesockel und an den Innenwänden sowie die Risse an den Stützpfeilern behoben werden. Foto: Michael Tietz

Das Dach der Friedhofshalle in Frohnhausen ist neu eingedeckt worden. Nun müssen noch die Feuchtigkeitsschäden am Gebäudesockel und an den Innenwänden sowie die Risse an den Stützpfeilern behoben werden. Foto: Michael Tietz

Die Stahlbetonstützen der Friedhofshalle weisen Risse auf - auch diese Schäden müssen behoben werden. Foto: Michael Tietz

Die Stahlbetonstützen der Friedhofshalle weisen Risse auf - auch diese Schäden müssen behoben werden. Foto: Michael Tietz

Die Dämmung des Daches war beschädigt und teilweise gar nicht mehr vorhanden - sie musste nun ebenfalls erneuert werden. Foto: Stadt Gladenbach

Die Dämmung des Daches war beschädigt und teilweise gar nicht mehr vorhanden - sie musste nun ebenfalls erneuert werden. Foto: Stadt Gladenbach

Die Dämmung des Daches der Frohnhäuser Friedhofshalle war beschädigt und teilweise gar nicht mehr vorhanden - sie musste nun ebenfalls erneuert werden. Foto: Stadt Gladenbach

Die Dämmung des Daches der Frohnhäuser Friedhofshalle war beschädigt und teilweise gar nicht mehr vorhanden - sie musste nun ebenfalls erneuert werden. Foto: Stadt Gladenbach

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