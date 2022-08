Frontalunfall mit vier Schwerverletzten bei Gladenbach

Bei der gemeinsamen Übung der Feuerwehren der Stadt Gladenbach und des Rettungsdiensts Mittelhessen wird ein frontaler Verkehrsunfall simuliert, welcher insgesamt vier Schwerverletzte nach sich zieht. Foto: Freiwillige Feuerwehr Gladenbach

GLADENBACH - Ein Frontalunfall mit vier Schwerverletzten hat 42 Einsatzkräfte der Gladenbacher Feuerwehren und des Rettungsdiensts Mittelhessen beschäftigt. Doch zum Glück war es nur eine gemeinsame Übung. Geplant und organisiert hatten sie Marc Bastian (Abteilung Kernstadt), Kevin Pelzl (Abteilung Erdhausen/Kehlnbach) und Dirk Schrey (Rettungsdienst Mittelhessen). Ziel der Übung sei gewesen, nach der langen Corona-Pause unter realistischen Bedingungen zu üben und dabei vor allem jüngere Kräfte zu schulen und auszubilden, erläutert die Feuerwehr in einer Pressemitteilung.

Es wurde ein frontaler Verkehrsunfall simuliert, welcher insgesamt vier Schwerverletzte nach sich zog. Ein Fahrzeug war in eine Böschung und ein anderes in einen Graben geschleudert worden.

Die Abteilungen Weidenhausen und Mitte sprachen sich an der Einsatzstelle ab. Jede kümmerte sich um einen der Unfall-Pkw. Die Aufsicht hatten die Stadtbrandinspektoren Alexander Wagner und Alexander Scheiwe sowie Bürgermeisters Peter Kremer (parteilos) übernommen.

Ein Auto wurde mit einem hydraulischem Schneid- und Spreizgerät geöffnet. Der Rettungsdienst konnte so die Verletzten erreichen und versorgen. Der zweite Pkw wurde so gesichert, dass er nicht verrutschen konnte. Die Verletzten konnten daraufhin durch die Heckklappe aus dem Fahrzeug gerettet werden.

Im Einsatz waren die Feuerwehr Gladenbach mit zwei Fahrzeuge und 14 Einsatzkräften, die Feuerwehr Weidenhausen mit zwei Fahrzeugen und 12 Kameraden sowie der Rettungsdienst Mittelhessen mit vier Rettungswagen, einem Notarztwagen, einem Organisatorischen Leiter sowie 16 weiteren Kräften.

Nach knapp zwei Stunden war die Übung beendet. Das Fazit fiel durchweg positiv aus. "Die Arbeiten und die Absprachen zwischen Feuerwehr und Rettungsdienst liefen nahezu reibungslos. Und die Übung war nach der langen Pause eine Bereicherung für alle Beteiligten", resümierte Marc Bastian als einer der Leiter der Übung.

Tag der Jugendwehren

Bürgermeister Kremer und Stadtbrandinspektor Wagner bedankten sich für das Engagement und die tägliche Einsatzbereitschaft der Aktiven. Diese Art der Zusammenarbeit mit dem Rettungsdienst solle fortgeführt werden.

Marc Bastian wies am Rande der Übung noch einmal auf die Tage der offenen Tür der Feuerwehr Gladenbach-Kernstadt am Samstag und Sonntag, 27. und 28. August hin. Am Samstagabend gibt es Livemusik mit der Tanzband "Toolboxx". Einlass ist ab 19 Uhr. Am Sonntag beginnt um 10 Uhr eine Großübung der Gladenbacher Jugendfeuerwehrabteilungen. Ab 12 Uhr werden 50 Jahre Jugendfeuerwehr mit Ehrungen, Ansprachen und Musik gefeiert. Nachmittags gibt es unter anderem Vorführungen, Mitmachaktionen und eine Fahrzeugschau. Zudem wird eine Hüpfburg aufgebaut sein.