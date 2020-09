Fünftklässer an Europaschule Gladenbach positiv getestet

An der Europaschule in Gladenbach wurde unterdessen ein Schüler einer fünften Klasse positiv auf das Coronavirus getestet. Foto: Harald Kaster

Marburg-Biedenkopf (red). Das Gesundheitsamt des Landkreises Marburg-Biedenkopf betreute am Dienstagnachmittag, 15. September, 31 aktive Corona-Fälle, vier weniger als am Vortag. Die Gesamtzahl der seit März nachgewiesenen Infektionen mit dem Coronavirus beläuft sich weiterhin auf 375. Von den aktiven Fällen werden aktuell zwei Personen stationär behandelt, davon eine Person auf einer Intensivstation.

An der Europaschule in Gladenbach wurde unterdessen ein Schüler einer fünften Klasse positiv auf das Coronavirus getestet. Er befindet sich ebenso wie 13 weitere Schüler aus derselben Klasse sowie fünf Lehrkräfte in Quarantäne.