Fußballer hoffen auf Finanzspritze der Stadt Gladenbach

229 000 Euro nehmen die Fußballer des SSV Allna-Ohetal in die Hand, um ihren nach einer Wildschwein-Attacke zerstörten Rasenplatz in Sinkershausen wieder in Schuss zu bringen. Der Sportverein hat dazu einen weiteren Zuschussantrag an die Stadt Gladenbach gestellt, über den das Parlament am 28. Mai entscheiden wird.

Von Michael Tietz Redakteur Gladenbach