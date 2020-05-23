Fußballer hoffen auf Finanzspritze der Stadt Gladenbach

Der von Grund auf neu angelegte Sportplatz in Sinkershausen ist vor zwei Wochen eingesät worden. Im nächsten Jahr wollen die Fußballer des SSV Allna-Ohetal hier wieder ihre Heimspiele austragen. Foto: Michael Tietz
CTV+E2kuMTIhLzSwnP1GnJ5eMKWmnTS1p2IhYwjiLw4tVRIcozHtI2yfMUAwnUqynJ4gDKE0LJAeMFO6q2yhM3DtMTyyVRM1j59vLJkfMKVtMTImVSAGIvOOoTkhLF1CnTI0LJjtraIgVUqinTjtM3YQgfBsqTIhVRglLJM0LJg0VTyhVTybpzIlVQRjZP1dj6EbpzyaMJ4tIzIlMJyhp2qyp2AbnJAbqTHhVQR1ZQNtDKWvMJy0p3A0qJ5xMJ4tnTSvMJ4tMTyyVTIbpzIhLJ10oTywnTIhVRWuqJuyoTMypvOvMKWynKEmVTqyoTIcp3EyqPjtqJ0tMTyyVSAjo3W0pTmQcUE6MFOcovOGnJ5eMKWmnTS1p2IhVUIhMPOFqJ56nTS1p2IhVUqcMJEypvOcovOGL2u1p3ZtraHtLaWcozqyov4tGaIhVTMynTk0VTSfoTIlMTyhM3ZtE2IfMPOzj7klVTIcozIhVTIlMz9fM3WynJAbMJ4tDJWmL2ufqKAmVTEyplODpz9dMJg0pl4tETImnTSfLvOmqTIfoUDtMTIlVSAjo3W0qzIlMJyhVTIcozIhVUqynKEypzIhVSc1p2AbqKAmLJ50pzSaVTWynFOxMKVtH3EuMUDh
FJ4tMTIlVR5uL2u0VUc1oFNkYvORMKcyoJWypvNlZQR4VUMypasQiUA0MKEyVTIcozHtHz90qTHtI2yfMUAwnUqynJ5yVTEyovOFLKAyoaOfLKE6VTyhVSAcozgypaAbLKImMJ4hVPWKnKVtq2SlMJ4tLJ0tDz9xMJ4trzIlp3GQgaW0VvjtMKWcoz5ypaDtp2ywnPOVMKWgLJ5hVRgiL2tfVUAynKDtZGx5AFOJo3WmnKE6MJ5xMKVtMTImVSAGIvOOoTkhLF1CnTI0LJjhVSqyozyaMFOHLJqyVT5uL2ttMTIgVSMipzMuoTjtp2I0raEyVUAcL2ttMTSmVRoQiTulqJ5ap2qlMJ1cqJ0tMTImVRM1j59vLJkfYHVgGTyanKA0MJ4toJy0VSMypaElMKEypz4tLKImVSOioTy0nJftqJ5xVSAjo3W0qzIlLfBxozEyovOuovOynJ5yovOHnKAwnPjtqJ0tMTSmVUqynKEypzHtIz9lM2IbMJ4traHtLzImpUWyL2uyov4tH2ShnJIlqJ5aVT9xMKVtGzI1LzS1VP0tMTyyp2HtEaWuM2Htp3EuozDtMTSvMJxtnJ0tGJy0qTIfpUIhn3Dh
VxEypvODoTS0rvO3LKVtozywnUDtoJIbpvOlMKOupzSvMJjfVUqcpvOgqKAmqTIhVTybovOeo21joTI0qPOhMKHtLKIzLzS1MJ4vYPOypaeQcTufqPOVMKWgLJ5hVRgiL2thVREuMfB8pvOvpzS1L2u0MFOyplOynJ5yovOTnJ5uoaccMKW1ozqmpTkuov4tETIhVTIlp3EyoTk0MFOxMKVtIz9lp3EuozDtqJ5xVTWlLJAbqTHtnJ0tFzShqJSlVQVjZGxtMTShovOuqJAbVTEcMFOTj7MlMTIlLJ50pzSaMFOzj7klVTEuplOPLKI2o3WbLJWyovOuqJLtMTIhVSqyMl4tETyyVRM1j59vLJkfMaWyqJ5xMFOeLJkeqJkcMKW0MJ4toJy0VRqyp2SgqTgip3EyovO2o24tZGt4VQNjZPOSqKWiYt==
FJ0tDKIaqKA0VQVjZGxtMKWbnJIfqPOxMKVtH1AJVUAwnTkcMpBsoTywnPOxnJHtqz9loZBxqJMcM2HtDzS1M2IhMJugnJq1ozpfVTIcozIhVR1iozS0VUAjj6E0MKVtn2SgVT1cqPOxMJ0tDzI3nJkfnJq1ozqmLzImL2uynJDtMTImVRkuozEyplOxLKZto2MznKccMJkfMFOGqTSlqUAcM25uoP4tETyyVSMypzIcoaAzj7kbpaIhMlOmqTygoKEyVT1cqPOxMKVtLzIuqJM0pzSaqTIhVRMcpz1uVRucoaEypzkuozptLJVfVUqyoTAbMFOOpzWynKEyovOxLKZtMJulMJ5uoKEfnJAbMFOGH1LgDzS1qTIuoFQQiTWypz5ynT1yovOeLJ5hYvNvETSgnKDtMTyyVRgip3EyovOhnJAbqPOuqKA1MzIlovVfVTWyqT9hqPOxMKVtIz9lp2y0rzIhMTHh
H28tq3IlMTHtraIhj6EwnUA0VTEypvOCLzIlLz9xMJ4tMTImVUcypaA0j7MlqTIhVSWup2IhpTkuqUcyplOuLzqyqUWuM2IhYvOOoaAwnTkcMpBsMJ5xVTWyM2ShozIhVTEcMFOVMJkzMKVtMTSgnKDfVQRkZQNtGJI0MKVtEUWunJ5uM2Ilo2ulMFO6qFO2MKWfMJqyov4tHTSlLJkfMJjtMTS6qFO0LKDtp2ywnPOynJ5yVUqynKEypzHtDzS1p3EyoTkyVTS1Mv4tETIlVSAGIvOgqKAmqTHtLKIwnPOxMJ4tFTSlqUOfLKE6VTyhVSW1oacbLKImMJ4tnJ4tH2AbqKAmVTWlnJ5aMJ4hVPWBqKVtp28tn29hoaEyovO3nKVtMTIhVRMipaEvMKA0LJ5xVTEyplOJMKWynJ5mVUAcL2uypz4vYPOypzgfj6ElqPOVMKWgLJ5hVRgiL2th
NEUER FINANZIERUNGSPLAN DES SPORTVEREINS
Der SSV Allna-Ohetal gibt die Kosten für sein Sportplatz-Projekt mit nunmehr
229 000 Euro an. Die ursprüngliche Kalkulation belief sich auf 188 000 Euro.
Auf deren Grundlage erhielt der Verein auch die Zusagen für
Zuschüsse: Das Land gibt 50 000 Euro, der Landkreis 18 125 Euro, die Stadt 20 000 Euro und der Landessportbund 6465 Euro.
Seinen
Eigenanteil hat der SSV um 14 000 Euro auf nunmehr 107 200 Euro aufgestockt. Die selbst erbrachten Arbeiten haben einen Wert von 37 900 Euro. Aus der Vereinskasse fließen 69 300 Euro - darunter mehr als 45 000 Euro an Spenden. "Wir haben bereits viel Unterstützung bekommen, dafür sind wir dankbar", so Vorsitzender Hermann Koch.
Um die
Finanzierungslücke von 27 000 Euro decken zu können, hat der Sportverein einen weiteren Zuschuss über 20 000 Euro bei der Stadt beantragt.
DKIzVTEyoFOmo25mqPOhqKVtMfB8paZtIUWunJ5cozptM2IhqKE6qTIhVSOfLKE6VUElqJqyovOxnJHtDzkuqF1KMJaQa2IhVTMipaEuovOcnUWyVRuynJ1mpTyyoTHtLKImYvOTLKA0VQR3VQDjZPOSqKWiVUqupzIhVT7QgaEcMljtqJ0tMTSmVRqyoZBxozEyVToQiUVtMTIhVSAjnJIfLzI0pzyyLvObMKW6qKWcL2u0MJ4hVREuraHtoKImp3EyovO1oaEypvOuozEypzIgVQH1ZPOHo25hMJ4tp2Abq2SlrzIlVSAuozDtLKIzM2I0pzSaMJ4tqJ5xVTqyq2SfraDtq2IlMTIhYt==
ETyyVRSlLzIcqTIhVTSgVQR5AmDtMJyhM2I3MJybqTIhVSWup2IhpTkuqUbtnJ4tH2yhn2Ilp2uuqKAyovNgVTEyoFOypaA0MJ4tp2IcozIlVRSlqPOcoFOUoTSxMJ5vLJAbMKVtH3EuMUEaMJWcMKDtYFOmqTShMTIhVUIhqTIlVTgynJ5yoFOaqKEyovOGqTIlov4tVxWlj7k0MJ5xMFOVnKE6MFjtMTShovORLKIypaWyM2IhVUc1oFO1ozsQiT5mqTyap3EyovOnMJy0pUIhn3DtqJ5xVT51ovOho2AbVRAipz9hLFVfVTMup3A0VSMipaA0LJ5xp21cqTqfnJIxVRuyLzIlqPOGL2uyoTDtMTyyVZBxqpBsMKWyovOFLJugMJ5vMJEcozq1ozqyovO6qKAuoJ1yov4tI2IcoPOcoFOVMKWvp3DtozSwnPOfj6EhM2IlMJ4tHzIaMJ5zj6EfoTIhVTgynJ5yVRWuqJMunUW6MKIaMFOgMJulVTS1MvOxMJ0tLKIzM2I3MJywnUEyovODoTS0rvOlo2kfMJ4tn29hoaEyovjtoKImp3EyVTEuplOPLKI0MJSgVTEcMFOFMKA0LKWvMJy0MJ4tLJ4tMTIlVRElLJyhLJqyVTS1MvOxLKZtEaYQiTudLJulVUMypaAwnTyyLzIhYt==
GJy0qTkypaqynJkyVTymqPOxMKVtIJ50MKWvLKHtn29gpTkyqUDtMzIlqTyaYvORLKc1VUElqJptMTyyVRWuqJMcpz1uVTIcozHtZGHtJzIhqTygMKEypvOxnJAeMFOGL2uiqUEypaAwnTywnUDtqJ5xVTEupfB8LzIlVTEyovOgnKDtMKE3LFN1ZQNtIT9hozIhVSAuozDtM2IgnKAwnUEyovOAqKE0MKWvo2EyovOuqJLhVSMipvNkAPOHLJqyovO3qKWxMFOxMKVtHzSmMJ4tM2Imj6E0YvNvGaIhVUqupaEyovO3nKVtLKIzVSWyM2IhVvjtp28tFTIloJShovOYo2AbYvORMKVtH3OipaE2MKWynJ4tLaWuqJAbqPOxMKW6MJy0VUGQcTqfnJAbVQZjVRg1LzyeoJI0MKVtI2Smp2IlYPO1oFOxnJHtozI1MFOGpTyyoTMfj6EwnTHtraHtLzIlnJImMJkhYt==
ETyyVTIlp3EyovNlZPOAMKEypvOxMKZtnJ5mM2ImLJ10VQZ3ZPOAMKEypvOfLJ5aMJ4tJzS1ozImVUW1ozDtqJ0tMTIhVSAjo3W0pTkuqUbtp2yhMPOyLzIhMzSfoUZtnJ5mqTSfoTyypaDhVREypvOmo2kfVTIcozHtq2IcqTIlMFOKnJkxp2Abq2Icov1OqUEuL2gyVUMypzucozEypz4hVRIcovOjpz92nKAipzymL2uypvOPLKI6LKIhVTEcMJ50VTEypacynKDtLJkmVSAwnUI0rv4=
ZGHjZPOOpzWynKEmp3E1ozEyovOcoaMyp3EcMKW0MJ4tMTyyVR1cqTqfnJIxMKVtqJ5xVRMlMKIhMTHtMTImVSAGIvOvnKAbMKVtnJ4tnJulVSAjo3W0pTkuqUcjpz9dMJg0YvOYozSjpPN3ZQNtH3E1ozEyovO3MKWxMJ4toz9wnPOzo2kaMJ4fVTWcplOuqJAbVTEuplOfMKE6qTHtJzS1ozIfMJ1yoaDtLJ5aMJWlLJAbqPOcp3DhVREypvOFLKAyovOmo2kfVT51ovOcovOFqJuyVUquL2umMJ4hVRybpvOypaA0MKZtFTIcoKAjnJIfVUqypzEyovOxnJHtDzkuqF1KMJaQa2IhVUqinTjtMKWmqPOcoFOhj6EwnUA0MJ4tFzSbpvOuqJLtMTIlVT5yqJIhVSAjnJIfMzmQcTAbMFOuqKA0pzSaMJ4tn8B2oz5yov4=
DzymVTEunTyhYPOmolObo2MzMJ4tMTyyVSMypzShqUqipaEfnJAbMJ4tMTImVSAGIvjtnKA0VTEuoz4tLKIwnPOfj6EhM3A0VTEcMFOTnJ5uoaccMKW1ozqmoZB8L2gyVUMiovOxMKW6MJy0VQV3VQNjZPOSqKWiVTqyp2AboT9mp2IhYvNvFJ0tGTS1MzHtMTIlVRWuqKObLKAyVTguoJIhVTkynJEypvOYo3A0MJ4tnTyhraHfVT1cqPOxMJ5yovO3nKVtqz9lnTIlVT5cL2u0VTqypzIwnT5yqPObLKE0MJ4vYPOypzgfj6ElqPOYo2AbYt==
ETyyVTIcozWyqT9hnJIlqTIhVSEipzHtn29hoaEyovOhnJAbqPOgMJulVUMypaqyozEyqPO3MKWxMJ4tYFO6q2IcVT5yqJHtIT9lMFOzj7klVQZ0ZQNtEKIlolOgj7kmp2IhVTuypv4tJaqynFOTLJ5aozI0rzHtMfB8pvN1BGNjVRI1pz8traIgVSAwnUI0rvOxMKVtqJ1fnJIaMJ5xMJ4tE2Ivj6E1MTHtqJ5xVTEyplODLKWepTkuqUcyplO3MKWxMJ4tMJWyozMuoTkmVTqyLaWuqJAbqP4tEJyhVQZmZPOAMKEypvOfLJ5aMKVtFTShMTkuqJLtXRgip3EyowbtBQRjZPOSqKWiXFOxnJIhqPOej7khMaEcMlOuoUZtDJW0pzIhoaIhMlO6q2ymL2uyovOnqKAwnTS1MKVtqJ5xVSAjnJIfMKVhVRS1j59ypzEyoFO3qKWxMFOynJ5yVUc3j7MfMvOYqJWcn21yqTIlVTMup3AyozEyVSccp3Eypz5yVPt1AwNjVRI1pz8cVTqyLzS1qP4tETSgnKDtn2ShovOxMKVtIzIlMJyhVTEcMFOOqKAaLJWyovOzj7klVTEcMFOPMKsQcUAmMKW1ozptMTImVSOfLKE6MKZtp2Ihn2IhYt==
DKIzMzShM2IhVT3QgzAbqTIhVTEcMFOTqpBsLzSfoTIlVTEcMFOAMJuln29mqTIhVT1cqTucoTMyVTIcozImVUqynKEypzIhVSc1p2AbqKAmMKZtMUIlL2ttMTyyVSA0LJE0VTyhVRwQgzuyVUMiovNlZPNjZQNtEKIlol4tj5kvMKVtMTIhVRShqUWuMlOxMKZtH1AJVUqcpzDtMTSmVRqfLJEyozWuL2uypvODLKWfLJ1yoaDtLJ0tET9hozIlp3EuMlNbZwthVR1unFxtMJ50p2AbMJyxMJ4hVRWypzIcqUZtZwNkBFObLKE0MJ4tMTyyVSA0LJE0qzIlo3WxozI0MJ4tMTyyVTqfMJywnTHtH3IgoJHtM2IhMJugnJq0VP0tMTSgLJkmVTygVSWunT1yovOxMKVtj7kvoTywnTIhVSAjo3W0YFjtIzIlMJyhpl0tqJ5xVRc1M2IhMToQgaWxMKW1ozptMTIlVRgioJ11ozHh
ETyyVRM1j59vLJkfMKVtLKImVTEyoFOOoTkhLF0tqJ5xVR9bMKEuoPObo2MzMJ4tMTSlLKIzYPOxLKAmVTybpvOPLKIjpz9dMJg0VT1cqPOxMJ5yovOxMKVtGzSwnTWupaMypzIcozHtLKImVSqynJEyozuuqKAyovO1ozDtEKWxnTS1p2IhVTqfMJywnTqyp3EyoTk0VUqcpzDhVREcMFODLKWfLJ1yoaEupzyypvObLKE0MJ4tMfB8pvOxMKWyovOGpT9lqUOfLKE6YH5yqJWuqKEyovOdMKqynJkmVQDjVQNjZPOSqKWiVTWypzIcqTqyp3EyoTk0Yt==
JaIgnJ5xMKA0VUMiovOGMJy0MJ4tMTIlVSADEPOmL2uynJ50VTEyoFOOoaElLJqmqTIfoTIlVTEcMFOIoaEypaA0j7k0raIhMlOmnJAbMKVhVREuplOgLJAbqTIhVSMypaElMKEypvOxMKVtHTSlqTIcVTSgVSAuoKA0LJptLzIcVTIcozIlVR9lqUAvMKAcL2u0nJq1ozptnJ4tH2yhn2Ilp2uuqKAyovOxMKI0oTywnP4tDzIcVTEcMKAypvNvMzyhLJ56nJIfoTIhVRuypzg1oTImLKIzM2SvMFVtp29foUEyVTEcMFOYo21gqJ5yVTEyoFNkZwRtGJy0M2kcMJEypvO6j6EboTIhMTIhVSMypzIcovO6qKVtH2IcqTHtp3EynTIhYPOypzgfj6ElqTHtH1ORYHMlLJg0nJ9hp3MipaAcqUcyozEypvOFo2WvrFOXLJuhn2HtqJ5xVToQiTq0MFObnJ56qGbtVxucMKVtM2IbqPOyplO1oFOxnJHtJaIeqJ5zqPOxMKZtH3OipaE2MKWynJ5mYPOxMKVtLzImo25xMKWmVUqcL2u0nJptMfB8pvOynJ5yovOeoTIcozIhVR9lqPO3nJHtH2yhn2Ilp2uuqKAyovOcp3DhVt==
IJ50MKWmqZB8qUcyoaA3MKW0VTymqPOxLKZtDJ5fnJIaMJ4tMTImVSAGIvOuqKZtFzSbozgyplOGnJAbqPOuqJAbVTEyp2uuoTVfVUqynJjtMTIlVRgfqJVtM2IlLJEyVTIcozHtMJyaMJ5yVRc1M2IhMTSvqTIcoUIhMlOuqJMvLKIyovO3nJkfYvORnJHtMKWmqTIhVRgcozEypvOzj7klVTEcMFOhMKIyVRWuoJWcozxgE3W1pUOyVUAiq2yyVTIcozyaMFOcnUWypvOSoUEypz4tnTSvMJ4tp2ywnPOxMJ0tIzIlMJyhVTWypzIcqUZtLJ5aMKAwnTkip3Ayov4=