Fußgänger und Radler in Erdhausen besser schützen

Entlang des Fußweges zur Ampel an der Bundesstraße 255 in Erdhausen steht nur auf einem kurzen Teilstück ein Stabgitterzaun. Der Ortsbeirat plädiert dafür, dass an dieser Stelle eine durchgehende, stabile Abgrenzung von Fahrbahn und Fußweg installiert wird. Fotos: Michael Tietz

Sicherer Schulweg an der Ampel: Ein stabiles Gitter schirmt Fußgänger von der viel befahrenen Landesstraße in Weidenhausen ab - eine solche Abgrenzung wünscht sich auch der Ortsbeirat Erdhausen an der Ampel an der Bundesstraße 255. Foto: Michael Tietz