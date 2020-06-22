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Montag, 22.06.2020 - 23:00
3 min

Gegen Raserei und Lärm: Banneraktion rund um den Aartalsee

Zwei Tote sowie 25 Schwer- und 25 Leichtverletzte in den vergangenen fünf Jahren: Mit einer Banneraktion rund um den Aartalsee appelliert die Polizei Mittelhessen an Motorradfahrer.

Von Sascha Valentin
Mit großen Bannern werben die Polizei und die Gemeinde Bischoffen um Einsicht und Verantwortungsbewusstsein bei den Motorradfahrern. Foto: Sascha Valentin

Mit großen Bannern werben die Polizei und die Gemeinde Bischoffen um Einsicht und Verantwortungsbewusstsein bei den Motorradfahrern. Foto: Sascha Valentin

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Gladenbach Ort Hessen Lahn-dill-kreis Bischoffen Niederweidbach Marburg-biedenkopf Gladenbach,-stadt Gladenbach
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