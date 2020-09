Geschichte entstehen am Esszimmertisch

"Ich schenk dir eine Geschichte" - Sven Gerhardt aus Marburg hat das 160-seitige Buch "Abenteuer in der Megaworld" für den Welttag des Buches geschrieben. Foto: Regina Tauer

In "Abenteuer in der Megaworld" gibt es am Ende des Taschenbuches auch einen Comic. Gezeichnet hat ihn Illustrator Timo Grubing. Foto: Regina Tauer