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Dienstag, 09.06.2020 - 19:00
2 min

Geteiltes Grundstück in Bauplatz verwandeln

Michael Tietz: Redakteur Gladenbach
Von Michael Tietz
Redakteur Gladenbach
Nur etwa die Hälfte dieses Grundstücks in der Straße "Lahmeich" in Erdhausen ist derzeit als Bauplatz nutzbar, die andere Hälfte liegt im Außenbereich und gilt als Grünland. Deshalb soll nun der Flächennutzungsplan geändert werden. Foto: Michael Tietz

Nur etwa die Hälfte dieses Grundstücks in der Straße "Lahmeich" in Erdhausen ist derzeit als Bauplatz nutzbar, die andere Hälfte liegt im Außenbereich und gilt als Grünland. Deshalb soll nun der Flächennutzungsplan geändert werden. Foto: Michael Tietz

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