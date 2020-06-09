Geteiltes Grundstück in Bauplatz verwandeln

CTV+E2kuMTIhLzSwnP1SpzEbLKImMJ4hCP9vCvNtGJy0VTIcozMuL2uyovOAnKE0MJkhVUc1oJyhMTImqPOynJ5yovOvpzS1L2uvLKWyovOPLKIjoTS0rvOcovOSpzEbLKImMJ4tp2AbLJMzMJ4tYFOxnJImMKZtJzyyoPObLJWyovOTpzIcMFOKj6EboTIlVUIhMPOGHRDtoJy0VTIcozIgVTqyoJIcoaAuoJIhVRShqUWuMlO2MKWzo2kaqP4tFJ0tHTSloTSgMJ50VUA0nJKQalOxLKZtDJ5fnJIaMJ4tMTIlVSeQcTufM2IgMJyhp2AbLJM0VTEuoz4tLKIwnPOuqJLtLaWynKEyVSc1p3EcoJ11ozphVR9bozHtETymn3Imp2yiovOmpUWuL2uyovOmnJAbVTEcMFOOLzqyo3WxozI0MJ4tMJyhopB8qTyaVTEuMfB8pvOuqKZfVTEyovOToZBxL2uyoz51qUc1ozqmpTkuovOzj7klVTEyovOmj7kxoTywnTIhVR9lqUAlLJ5xVUMiovOSpzEbLKImMJ4tj6EhMTIlovO6qFOfLKAmMJ4h
F3WynKAvLKIuoKDtoTIboaDtCTWlVP8+MTSmVSMipzuuLzIhVTWcp2uypvOuLt==
DJ0tEJ5xMFOxMKVtH3ElLpBsMFNvGTSboJIcL2tvVTqcLaDtMKZtoz9wnPOynJ5yovOzpzIcMJ4tDzS1pTkuqUbhVRSfoTIlMTyhM3Ztn2ShovObnJIlVTWcp2uypvOeMJyhVPWho3WgLJkyplVtI29bozuuqKZtMKWlnJAbqTI0VUqypzEyov4tETIhovOxLJoQiUVtpzIcL2u0VTEypvODoTS0rvOhnJAbqPOuqKZhVRygVTsQiTk0nJqyovOToZBxL2uyoz51qUc1ozqmpTkuovOcp3DtoTIxnJqfnJAbVTIcovNkZFOgLJjtZwttGJI0MKVtM3Wij59ypvOGqUWynJMyovOzj7klVTIcozHtVzqyoJymL2u0MFOPLKIzoZBxL2uyVvOuqKAaMKqcMKAyov4tETIlVSWyp3DtMTImVRqlqJ5xp3GQiTAeplOfnJIaqPOcoFOOqpBsMJ5vMKWynJAbVUIhMPOanJk0VTSfplOUpfB8ozkuozDh
DKIzM2IzLJkfMJ4tq2SlVTEcMKAyVSEynJk1ozptMTImVRMfqKWmqZB8L2gmVTygVR5iqzIgLzIlVQVjZGthVREuoJSfplOmqTIfoUEyVTIcovOjo3EyoaccMJkfMKVtFJ52MKA0o3VtLzIcoFOYpzIcplOynJ5yVRWuqKMipzShMaWuM2HtMfB8pvOynJ4tFTS1plOgnKDtraqynFOKo2uhqJ5aMJ4hVREcMKAyplO3o2kfqTHtMKVtLKIzVUc3MJxtozIvMJ5ynJ5uozEypzkcMJqyozEyovOUpaIhMUA0j7kwn2IhVTyhVTEypvOGqUWuj59yVPWZLJugMJywnPVtMKWlnJAbqTIhYvORLKZtF3WynKAvLKIuoKDtoTIboaEyVTEuplOJo3WbLJWyovOuLvNgVUMipvOuoTkyoFjtq2IcoPOxnJHtj6E1j59ypzHtMTIlVTWynJEyovOToZBxL2uyovOho2AbVTIcozIhVTuinTIhVR51qUcyovOzj7klVTEcMFOZLJ5xq2ylqUAwnTSzqPO1ozDtMTIhVRSlqTIhp2AbqKE6VTuuqP4tGJy0VTybpzIgVRShqUWuMlO3o2kfqTIhVRMlMJyyVSsQcTufMKVtqJ5xVSADEPOhqJ4tMKWlMJywnTIhYPOxLKAmVUc1oJyhMTImqPOxLKZtE3W1ozEmqZB8L2ftVxkunT1ynJAbVQRlVvOeo21joTI0qPOzj7klVTEcMFOKo2uhLzIvLKI1ozptM2IhqKE6qPO3MKWxMJ4tn2Shov4tVxShM2ImnJAbqUZtraIlrzIcqPOhnJAbqPO2o3WbLJ5xMJ5ypvOPLKIapaIhMUA0j7kwn2HtnJ4tMTIlVRqyoJSln3IhMlOSpzEbLKImMJ4tMZB8pzM0MFOxnJImVUAcL2uypzkcL2ttMJyhVT5uL2u2o2kfrzyynTWupzImVSMypzkuozqyovOmMJyhVvjtnTIcj590VTImVTyhVTEypvO2o24tMTIlVSeQcTufM2IgMJyhp2AbLJM0VTIcozqypzIcL2u0MJ4tDzImL2ufqKAmqz9loTSaMF4=
ETIlVR9lqUAvMJylLKDtEKWxnTS1p2IhVTuuqUEyVTWypzIcqUZtraqynJ1uoPOzj7klVTIcozHtj4EhMTIlqJ5aVTEyplOToZBxL2uyoz51qUc1ozqmpTkuoaZtpTmQcTEcMKW0YvOOqJAbVTEyp2uuoTVfVUqynJjtMT9lqPOynJ5yVTS1plOxMJ0tG3W0VUA0LJ1gMJ5xMFOTLJ1coTyyVT1cqPOxpzIcVRgcozEypz4tMJyhVT5yqJImVRuuqKZtLzS1MJ4tq29foUEyYvOGnJHtLzIeLJ0tLJWypvOeMJyhVR9eLKxtMfB8pvOcnUVtIz9lnTSvMJ4tqJ5xVUA1L2u0MFOmnJAbVTEyp2uuoTVtMJyhVUOup3AyozEyplOUpaIhMUA0j7kwnlOcovOynJ5ypvOBLJAbLzSln29goKIhMF4=
IzIlp29lM3IhM3AfMJy0qJ5aMJ48LaVtYm5fnJIaMJ4tLzIlMJy0pj==
GaIhVTuuqPOynJ5yVUqynKEypzHtEzSgnJkcMFOcnUVtFJ50MKWyp3AyVTShVTEyoFOPLKIfLJ5xVTWyn3IhMTI0YvOBLJAbVRS1p2g1ozM0VUMiovOTIlO1ozDtH1ORVTymqPOxMKVtnzI0rzyaMFOSnJqyoaGQiT1ypvOvMKWynKDfVTEcMFODLKW6MJkfMFNvGTSboJIcL2ttZGVvVUc1VUMypzguqJMyovO1ozDtLKIwnPOxnJHtF29mqTIhVToQiUVtMTyyVT7QgaEcM2Htj4EhMTIlqJ5aVTEyplOToZBxL2uyoz51qUc1ozqmpTkuoaZtraHtj7kvMKWhMJugMJ4hVREcMFOnj6EboTqyoJIcoaAwnTSzqPO2MKW3MJymqPOcovOcnUWyoFOOoaElLJptLKKQa2IlMTIgVTEupzS1MvjtMTSmplOxLKZtHzIanJIlqJ5ap3Olj6EmnJEcqJ0tE2yyj59yovOuoUZtE2IhMJugnJq1ozqmLzIbj7MlMTHtMJyhMKVtI29bozWyLzS1qJ5aVTShVTEcMKAypvOGqTIfoTHtpT9mnKEcqvOaMJqyofB8LzIlp3EynTHh
EKWmL2ufnJKQa3IhM3Aeo3A0MJ4tMzSfoTIhVToQiUVtMTIhVT5yqJIhVRqlqJ5xp3GQiTAep2Wyp2y0rzIlVT5cL2u0VTShYvORMJ5hVTEypvOPLKIjoTS0rvOcp3DtLzIlMJy0plOuovOxnJHtofB2qTyaMJ4tIzIlp29lM3IhM3AfMJy0qJ5aMJ4tLJ5aMKAwnTkip3Ayov4=