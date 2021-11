Gewerbeverein sagt langen Einkaufsabend ab

Wegen Corona erneut abgesagt: Die in Gladenbach beliebte Aktion "Einkauf bei Kerzenschein" am Vorabend des ersten Advents findet nicht statt. Archivfoto: Michael Tietz

GLADENBACH - "Save the date" war der Aufruf vor drei Wochen überschrieben, mit dem die Gladenbacher Geschäftsleute für ihre nächste Aktion warben. Nun brauchen sich die bereits in den Startlöchern stehenden Schaulustigen den 27. November doch nicht freihalten. Der "Einkauf bei Kerzenschein" in der Innenstadt fällt erneut der Corona-Pandemie zum Opfer.

Ursprünglich wollten die Gladenbacher Gewerbetreibenden am Abend vor dem ersten Advent wieder bis 22 Uhr zum Einkaufsbummel einladen. Vor und in den Geschäften waren viele Überraschungen für die Kunden geplant. Posaunenchöre und Turmbläser wollten an verschiedenen Stellen in der Innenstadt aufspielen, die Nachtwächter hätten für ein sicheres Geleit der Besucher gesorgt. Ein kleiner Künstlermarkt sollte stattfinden. Vereine, Kirchen- und Schulgruppen wollten sich ebenfalls an der Aktion beteiligen.

Doch wie schon im Vorjahr kommt es dazu nicht. "Aufgrund der aktuellen Corona-Lage haben wir uns kurzfristig dazu entschlossen, den Einkauf bei Kerzenschein abzusagen. Wir sind der Meinung, dass eine pandemiekonforme Durchführung der Veranstaltung nicht machbar ist. Zum Schutz unserer Kunden und unserer Mitarbeiter werden wir auch in diesem Jahr wieder auf die beliebte Aktion verzichten müssen", teilte der Vorstand des Gewerbevereins am Wochenende in einer Mail den Mitgliedern mit.

Das Organisationsteam geht davon aus, dass wegen der rasant steigenden Corona-Infektionszahlen die Regeln und Einschränkungen in dieser Woche verschärft werden. Deshalb sahen sich die Geschäftsleute gezwungen, bereits im Vorfeld zu reagieren.

"Die Entscheidung ist uns nicht leichtgefallen, sie ist aber wohl in unser aller Sinne", schrieben Vorsitzender Rainer Schmidt und seine Mitstreiter in der E-Mail.

Die weiteren geplanten Aktionen des Gewerbevereins (Nikolausstiefel, Weihnachtsverlosung) bleiben von der Absage unberührt.