Gladenbach bringt das "Schwesterngässchen" in Schuss

Die Bauarbeiten im "Schwesterngässchen" in Gladenbach laufen - bis Ende des Jahres soll der Verbindungsweg zwischen Bahnhofstraße und Wilhelmstraße fertig sein. Foto: Michael Tietz

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

DIE STOLPERFALLEN IM „SCHWESTERNGÄSSCHEN“ IN DER GLADENBACHER INNENSTADT GEHÖREN BALD DER VERGANGENHEIT AN/DIE FIRMA HINTERLANG HAT IM AUFTRAG DER STADT MIT DER SANIERUNG DES VERBINDUNGSWEGES BEGONNEN/DIESER FÜHRT VON DER BAHNHOFSTRASSE AN DER EVANGELISCH - Die Stolperfallen im "Schwesterngässchen" in der Gladenbacher Innenstadt gehören bald der Vergangenheit an. Die Firma Hinterlang hat im Auftrag der Stadt mit der Sanierung des Verbindungsweges begonnen. Dieser führt von der Bahnhofstraße an der evangelischen Kindertagesstätte "Regenbogen" vorbei hinauf zur Wilhelmstraße. An vielen Stellen war die Asphaltdecke aufgebrochen. Wenn das Wetter mitspielt, sollen die Arbeiten Ende des Jahres abgeschlossen sein. "Das ist ein ambitioniertes Ziel", erklärte Bürgermeister Peter Kremer (parteilos). Denn im oberen Abschnitt - an der Zufahrt zur Wilhelmstraße - ist ein etwas größerer kosmetischer Eingriff nötig. Dort bereitet der Untergrund etwas Sorgen. Geplant ist, dass dieser Bereich künftig nur noch von Fahrzeugen mit einem Gewicht von maximal 3,5 Tonnen genutzt werden darf. Der Zugang zum Kindergarten ist derzeit nur über die Wilhelmstraße möglich, die untere Passage an der Bahnhofstraße ist komplett gesperrt. Knapp 60 000 Euro kostet die Reparatur. mi/Foto: Michael Tietz