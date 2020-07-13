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Montag, 13.07.2020 - 13:00
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Gladenbach greift für Zisterne tief in die Tasche

Knapp 104 000 Euro hat der Stadt Gladenbach der Bau der Löschwasserzisterne in Rüchenbach gekostet. Für ein ähnliches Bauvorhaben musste die Kommune vor zehn Jahren nur etwa ein Drittel bezahlen.

Michael Tietz: Redakteur Gladenbach
Von Michael Tietz
Redakteur Gladenbach
Die neue Löschwasserzisterne am Mornsweg im Gladenbacher Stadtteil Rüchenbach ist seit dem Frühjahr am Netz. Der Bau der Anlage hat fast 104 000 Euro gekostet. Foto: Michael Tietz

Die neue Löschwasserzisterne am Mornsweg im Gladenbacher Stadtteil Rüchenbach ist seit dem Frühjahr am Netz. Der Bau der Anlage hat fast 104 000 Euro gekostet. Foto: Michael Tietz

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