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Freitag, 17.07.2020 - 10:00
2 min

Gladenbach muss dringend neue Betreuungsplätze schaffen

Die Betreuungsplätze in den Kindergärten im Gladenbacher Stadtgebiet reichen nicht mehr aus, um den Bedarf zu decken. Deshalb mus die Kommune neue Kitas bauen. Die CDU bringt dafür nun mehrere Standorte ins Gespräch.

Michael Tietz: Redakteur Gladenbach
Von Michael Tietz
Redakteur Gladenbach
Die städtische Fläche an der Kreuzung von Ferdinand-Köhler-Straße und Burgstraße - gegenüber der katholischen Kirche - könnte vielleicht für einen Kindergarten-Neubau genutzt werden. Diese Variante schlägt die Gladenbacher CDU vor. Foto: Michael Tietz

Die städtische Fläche an der Kreuzung von Ferdinand-Köhler-Straße und Burgstraße - gegenüber der katholischen Kirche - könnte vielleicht für einen Kindergarten-Neubau genutzt werden. Diese Variante schlägt die Gladenbacher CDU vor. Foto: Michael Tietz

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Gladenbach Ort Hessen Marburg-biedenkopf Gladenbach,-stadt Region Ticker Ticker-mh
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