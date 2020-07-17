Gladenbach muss dringend neue Betreuungsplätze schaffen

Die städtische Fläche an der Kreuzung von Ferdinand-Köhler-Straße und Burgstraße - gegenüber der katholischen Kirche - könnte vielleicht für einen Kindergarten-Neubau genutzt werden. Diese Variante schlägt die Gladenbacher CDU vor. Foto: Michael Tietz
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