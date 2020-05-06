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Mittwoch, 06.05.2020 - 17:00
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Gladenbach Parlament legt Stichtag für Bauwillige fest

Bauland ist in Gladenbach begehrt. Deshalb will das Stadtparlament nun ein Verfahren für die Vergabe der Grundstücke festlegen. Uneinig sind sich die Abgeordneten allerdings noch darüber, wie rechtssicher ihr favorisierten "Windhundverfahren" ist.

Michael Tietz: Redakteur Gladenbach
Von Michael Tietz
Redakteur Gladenbach
Nach welchem Verfahren wird die Stadt Gladenbach künftig ihr Bauland an Kaufinteressenten vergeben? Diese Frage will das Parlament voraussichtlich in seiner Sitzung am 28. Mai beantworten. Symbolfoto: dpa

Nach welchem Verfahren wird die Stadt Gladenbach künftig ihr Bauland an Kaufinteressenten vergeben? Diese Frage will das Parlament voraussichtlich in seiner Sitzung am 28. Mai beantworten. Symbolfoto: dpa

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Nach welchem Verfahren wird die Stadt Gladenbach künftig ihr Bauland an Kaufinteressenten vergeben? Diese Frage will das Parlament voraussichtlich in seiner Sitzung am 28. Mai beantworten. Symbolfoto: dpa

Nach welchem Verfahren wird die Stadt Gladenbach künftig ihr Bauland an Kaufinteressenten vergeben? Diese Frage will das Parlament voraussichtlich in seiner Sitzung am 28. Mai beantworten. Symbolfoto: dpa

Noch Pferdekoppel, bald Baugebiet im Norden Gladenbachs: Das Parlament muss nun festlegen, nach welchem Verfahren das Bauland an Kaufinteressenten vergeben wird und wie hoch der Grundstückspreis sein soll. Archivfoto: Michael Tietz

Noch Pferdekoppel, bald Baugebiet im Norden Gladenbachs: Das Parlament muss nun festlegen, nach welchem Verfahren das Bauland an Kaufinteressenten vergeben wird und wie hoch der Grundstückspreis sein soll. Archivfoto: Michael Tietz

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