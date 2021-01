Gladenbach schreibt ein dickes Minus

Das Freizeitbad "Nautilust" bleibt wegen des Lockdowns in den umsatzstärksten Monaten geschlossen. Deshalb fehlen der Stadt mindestens 150 000 Euro an Einnahmen. Foto: Michael Tietz

Ein großer Kostenfaktor für die Stadt Gladenbach: 900 000 Euro sollen in diesem Jahr in die Sanierung von Mauer, Brücke und Straße an der Allna in Bellnhausen fließen. Foto: Michael Tietz