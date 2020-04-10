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Freitag, 10.04.2020 - 10:00
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Gladenbach soll schnell Sonderrate für Hessenkasse zahlen

Die Zählgemeinschaft von SPD und Freien Wählern spricht sich dafür aus, dass die Stadt Gladenbach schnellstmöglich eine zusätzliche Rate von 304 150 Euro in die "Hessenkasse" einzahlt.

Michael Tietz: Redakteur Gladenbach
Von Michael Tietz
Redakteur Gladenbach
Die Stadt Gladenbach zahlt bis 2023 insgesamt 1,4 Millionen Euro in die "Hessenkasse" ein. Eine Sonderrate in Höhe von 304 150 Euro war vor der Corona-Krise im Gespräch. Foto: Michael Tietz

Die Stadt Gladenbach zahlt bis 2023 insgesamt 1,4 Millionen Euro in die "Hessenkasse" ein. Eine Sonderrate in Höhe von 304 150 Euro war vor der Corona-Krise im Gespräch. Foto: Michael Tietz

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Gladenbach Ort Hessen Marburg-biedenkopf Gladenbach,-stadt Region Ticker Ticker-mh
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