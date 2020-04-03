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Freitag, 03.04.2020 - 14:00
3 min

Gladenbach soll Sonderzahlung an Hessenkasse zurückstellen

Die Gladenbacher CDU-Fraktion hat zwei Anträge auf den Weg gebracht. Die geplante Sonderzahlung in die "Hessenkasse" soll zurückgestellt werden. Außerdem sollen die Kindergartengebühren während der Corona-Krise ausgesetzt werden - für die Eltern, die die Notbetreuung in den Kitas nicht nutzen können.

Michael Tietz: Redakteur Gladenbach
Von Michael Tietz
Redakteur Gladenbach
Die Stadt Gladenbach zahlt bis zum Jahr 2023 insgesamt 1,4 Millionen Euro in die "Hessenkasse" ein. Eine Sonderrate in Höhe von 304 150 Euro war vor der Corona-Krise noch im Gespräch. Foto: Michael Tietz

Die Stadt Gladenbach zahlt bis zum Jahr 2023 insgesamt 1,4 Millionen Euro in die "Hessenkasse" ein. Eine Sonderrate in Höhe von 304 150 Euro war vor der Corona-Krise noch im Gespräch. Foto: Michael Tietz

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Fotos
Die Stadt Gladenbach zahlt bis zum Jahr 2023 insgesamt 1,4 Millionen Euro in die "Hessenkasse" ein. Eine Sonderrate in Höhe von 304 150 Euro war vor der Corona-Krise noch im Gespräch. Foto: Michael Tietz

Die Stadt Gladenbach zahlt bis zum Jahr 2023 insgesamt 1,4 Millionen Euro in die "Hessenkasse" ein. Eine Sonderrate in Höhe von 304 150 Euro war vor der Corona-Krise noch im Gespräch. Foto: Michael Tietz

Ein leerer Aufenthaltsraum in einer geschlossenen Kita: Um die Ausbreitung des Coronavirus zu verlangsamen, sind auch in der Stadt Gladenbach alle Kindergärten geschlossen - nur ein Notbetrieb ist sichergestellt. Die CDU plädiert nun dafür, die Kindergartengebühren während der Corona-Krise auszusetzen. Foto: Sina Schuldt/dpa

Ein leerer Aufenthaltsraum in einer geschlossenen Kita: Um die Ausbreitung des Coronavirus zu verlangsamen, sind auch in der Stadt Gladenbach alle Kindergärten geschlossen - nur ein Notbetrieb ist sichergestellt. Die CDU plädiert nun dafür, die Kindergartengebühren während der Corona-Krise auszusetzen. Foto: Sina Schuldt/dpa

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