Lokales

Gladenbach

mehr aus Gladenbach
plus
Dienstag, 02.06.2020 - 11:00
3 min

Gladenbach vergibt Bauplätze nach dem Windhundverfahren

Die Stadt Gladenbach wird ihre Bauplätze nach dem Windhundverfahren an Kaufinteressenten vergeben. Für das Baugebiet "Niemczastraße" startet das Bewerbungsverfahren am 1. Juli.

Michael Tietz: Redakteur Gladenbach
Von Michael Tietz
Redakteur Gladenbach
Bauplätze sind in der Stadt Gladenbach derzeit begehrt: Die Kommune wird Grundstücke nach dem Windhundprinzip an Kaufinteressenten vergeben und legt einen Termin für den Start des Bewerbungsverfahrens fest. Symbolfoto: dpa

Bauplätze sind in der Stadt Gladenbach derzeit begehrt: Die Kommune wird Grundstücke nach dem Windhundprinzip an Kaufinteressenten vergeben und legt einen Termin für den Start des Bewerbungsverfahrens fest. Symbolfoto: dpa

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

CTV+E2kuMTIhLzSwnP48Y2V+VPOKMKVtp2ywnPO6qJIlp3DtoJIfMTI0YPOxLKWzVTyhVRqfLJEyozWuL2ttLzS1MJ4hVRS1MvOxnJImMFOFMJqyoPObLKDtp2ywnPOxLKZtHTSloTSgMJ50VUMypaA0j6EhMTyaqP4tH2yyVTqcoUDtMfB8pvOxpzIcVUA0j6ExqTymL2uyVRWuqJqyLzyyqTHhVREipaDtq2IlMTIhVTEcMFOUpaIhMUA0j7kwn2HtnzI0raDtozSwnPOxMJ0tI2yhMTu1ozEjpzyhrzyjVTShVRguqJMcoaEypzImp2IhqTIhVUMypaEynJk0YvORnJHtMKWbLJk0MJ4tMTShovOxMJ4tJaImL2ufLJpfVUqyoz4tp2yyVUAcL2ttp2AbozIfoPOcoz5ypzuuoTVtMJyhMKVtLzImqTygoKEyovOTpzymqPOvMKqypzWyov4=
Iz9gVRqlqJ5xp2S0rvObMKVtq2SlMJ4tp2ywnPOxnJHtH3EuMUE2MKWipzEhMKEyovOvMKWynKEmVUMipvOcnUWypvOznJ5uoTIhVREyLzS0qTHtMJyhnJp6VRSgVTWcp2uypvOjpzSeqTy6nJIlqTIhVSMypzquLzI2MKWzLJulMJ4tMfB8pvOPLKIjoZBxqUcyVUAioTjtMzImqTqynTSfqTIhVUqypzEyov4tETyyp2ImVT11p3ZtoTIxnJqfnJAbVT1iMTyznKccMKW0VUqypzEyov4tDzymVUc1VTybpzIgVTMup3DtMJyhopB8qTyaMJ4tDzImL2ufqKAmVTkcMJMypaEyovOmnJAbVTEcMFOOLzqyo3WxozI0MJ4tMTIlVUMcMKVtEaWun3Eco25yovOuLzIlVTIcoz1uoPOgMJulVUMcMJkyVSqipaEaMJMyL2u0MFO1ozDtLzIhj7M0nJq0MJ4tLKIwnPOynJ5yVSAcqUc1ozqmqJ50MKWvpzIwnUIhMl4=
DzIcVUc3MJxtEJ50nTSfqUIhM2IhVUAjpzSwnPOmnJAbVTEuplODLKWfLJ1yoaDtp2AboTyyj59fnJAbVToQiUVtMJyhMJ4tM2IgMJyhp2SgMJ4tDJ50pzSaVUMiovOGHRDtqJ5xVRMlMJyyovOKj6EboTIlovOuqKZhVREcMKAyovOypzsQcT56qTIhVTEcMFOUpfB8ozIhVT5iL2ttqJ0tMJyhMJ4tHTSmp3ImYvORMJ1hLJAbVUqypzEyovOxnJHtp3GQcTE0nKAwnTIhVRqlqJ5xp3GQiTAeMFOcovOxMJ4tMUWynFOPLKIaMJWcMKEyovNvG2WypzIlVRuuqJ1vLJAbVvNbI2IcMTIhnTS1p2IhXFjtVx5cMJ1wrzSmqUWuj59yY0SgVRuunJ5jLKWeVvNbE2kuMTIhLzSwnPxtqJ5xVPWZLJ1gMKWcL2tvVPuUoTSxMJ5vLJAbVUIhMPOSpzEbLKImMJ4cVT9zMzy6nJIfoPOhLJAbVTEyoFOKnJ5xnUIhMUMypzMunUWyovOuovOPj7klM2IlVUMypzguqJM0Yt==
GJIbpvOuoUZtAwNtDzS1q2yfoTyaMFOgMJkxMKEyovOmnJAbVTEuMfB8pvOvMKWynKEmVTWynFOxMKVtH3EuMUDhVRSfoTIlMTyhM3Ztn2ShovOmnJAbVTgynJ5ypvO2o24tnJuhMJ4tnJ4tH2ywnTIlnTIcqPO3j6EbozIhYPOynJ4tE3W1ozEmqZB8L2ftraHtMKWaLKE0MKWhYvORMJ5hVTEuplOypaA0MFOJMKWaLJWyqzIlMzSbpzIhVUA0LKW0MKDtMKWmqPOcoFOGo21gMKVh
EfB8pvOxLKZtDzS1M2IvnJI0VPWBnJIgL3cup3ElLpBsMFVtoTIaqTHtMTSmVSOupzkuoJIhqPOuoUZtH3EcL2u0LJptMTIhVQRhVRc1oTxtMzImqP4tEKWmqPOxLJ5hVTuuLzIhVRyhqTIlMKAmMJ50MJ4tMTyyVR3QgzqfnJAbn2IcqPjtnJulMFOYLKIzLJ5aMJWiqTHtMfB8pvOxnJHtDzS1pTmQcUE6MFOcoFOFLKEbLKImVTSvraIaMJWyov4tETyyVTqyozS1MFOInUW6MJy0YPO6qFOxMKVtMTSmVSqcozEbqJ5xqzIlMzSbpzIhVUA0LKW0MKDfVUqcpzDtMTIlVR1uM2ymqUWuqPOho2AbVTMyp3EfMJqyov4tDJkfMFOvMKWynKEmVTIcozqypzIcL2u0MJ4tDzI3MKWvqJ5aMJ4tMfB8pvOPLKIfLJ5xVTiQgz5hMJ4tp29gnKDtozywnUDtLzIlj7kwn3AcL2u0nJq0VUqypzEyov4=
H1ORYHMlLJg0nJ9hp3MipaAcqUcyozEypvOFo2WvrFOXLJuhn2Htq2IlqTI0MFOxMJ4tHTSloTSgMJ50p2Wyp2AboUImplOuoUZtVaElLJqzj6EbnJqyovOYo21jpz9gnKAmVUIhMPOTo3W0p2Abpzy0qPOzj7klVUIhp2IlMFOPLKIaMJWcMKEyVTWyrzyynUIhM3A3MJymMFOzj7klVRWuqKqcoTkcM2HtnJ4tE2kuMTIhLzSwnPVhVREypvOzMKA0M2IfMJq0MFOGqTywnUEuMlOvnJI0MFOynJ5yVTuinTHtIUWuoaAjLKWyoabtMfB8pvOuoTkyVRWyq2IlLzIlYt==
H1ORVUIhMPOTpzIcMJ4tI8BxnTkypvOmpTyyoUEyovO6qKMipvOgnKDtMTIgVRqyMTShn2IhYPOxMJ4tZmRhVRcuoaIupvNlZQR5VTSfplOGqTSlqUEypz1covOzj7klVTEuplOPMKqypzW1ozqmqzIlMzSbpzIhVUc1VT5ynT1yov4tETSgLJkmVTuuqUEyVTEcMFOGqTSxqUMypz9lMT5yqTIhVTEyovOOqJMmqTIfoUIhM3AvMKAwnTk1p3ZtMfB8pvOxMJ4tozI1MJ4tDzIvLKI1ozqmpTkuovNvGzyyoJA6LKA0pzUQa2HiDJ0tFTScoaOupzfvVTqyMzSmp3Dh
DfB8pzqypz1ynKA0MKVtHTI0MKVtF3WyoJIlVPujLKW0MJyfo3ZcVTiQiT5xnJq0MFOxLKWuqJMbnJ4tLJ4fVTEup3ZtMKVtMJyhMJ0tHTSloTSgMJ50p2Wyp2AboUImplO3nJEypaAjpzIwnTIhVUqypzEyYPOzLJkfplOuoUZtH3EcL2u0LJptMJyhVREuqUIgVTS1plOxMKVtIzIlM2ShM2IhnTIcqPOaMKsQcTufqPO3nKWxYvOFj7kwn2IhMTIwn3IhMlObo2k0MFOypvOmnJAbVTWynJ0tFTImp2ymL2uyovOGqZBxMUEyYFO1ozDtE2IgMJyhMTIvqJ5xVPuVH0qPXF4tETIlVUAunPOyLzIhMzSfoUZtpzIwnUEfnJAbMFOPMJEyozgyov4=
ETIlVRuGE0VtqTIcoUEyVTyhVTIcozIgVSAwnUWynJWyovOuovOxMJ4tGJSanKA0pzS0VT1cqQbtVxoQiUVtLJkfMFOPMKEynJkcM3EyovOgqKAmVTIcovOynJ5bMJy0oTywnTIlVSEypz1covO6qKVtDJWaLJWyVUMiovOOozqyLz90MJ4tLzIeLJ5hqPOmMJyhYvORnJHtozSwnUElj6EaoTywnTHtDzImqTygoKIhMlOuqJLtMJyhMJ4tITIloJyhVTyhVTEypvOJMKWaLJ5aMJ5bMJy0VUA0MJkfqPOeMJyhVUElLJ5mpTSlMJ50MKZtIzIlMzSbpzIhVTEupv4tETyyVRqlqJ5xp8BxqUcyVTEypvOUoTIcL2uvMJuuozEfqJ5aVUAcozDtnJ4tMTyyp2IgVRMuoTjtozywnUDtM2IaMJWyov4v
ETyyVSeQcTufM2IgMJyhp2AbLJM0VTIhqUAwnTkip3Ztp2ywnPOxLKWuqJMbnJ4traIlVRgynUW0q2IhMTHhVPWKnKVtq29foTIhVTIcozHtoTShM3qcMKWcM2HtpzIwnUEfnJAbMFOOqKAynJ5uozEypaAyqUc1ozptraqcp2AbMJ4tMTIgVRYQiUWaMKWgMJymqTIlVUIhMPOxMKVtHTSloTSgMJ50p21ynUWbMJy0VUMypz1ynJEyov4tIJ5mVTqynUDtMKZtqJ0tMTyyVSAuL2uyYPOxLKAmVTEcMFOWoaEypzImp2IhqTIhVTIhMTkcL2ttMJyhMJ4tMTIlVTkuozqypaAynT50MJ4tDzS1pTmQcUE6MFO6qJqyqTIcoUDtLzIeo21gMJ4vYPObMJaQa3DtMKZtnJ4tMTIlVRWyM3YQiT5xqJ5aVTEyplOOoaElLJqmVUMiovOGHRDtqJ5xVRMKYt==
ETIhVTWynJEyovOOoUEypz5uqTy2MJ4traIgVSqcozEbqJ5xqzIlMzSbpzIhVP0tMJyhVSO1ozg0MKA5p3EyoFO1ozDtMJyhVRkip2IhqUAwnTIcMPNgVTIlqTIcoUEyVTEuplODLKWfLJ1yoaDtMJyhMFOeoTSlMFOOLaAuM2HhVREuplOKnJ5xnUIhMUMypzMunUWyovObLJWyVUAcL2ttp2Abo24tnJ4tMTIlVSMypzquozqyozuynKDtLzIcVTEypvOJMKWaLJWyVUMiovOPLKIjoZBxqUcyovOvMKsQcTulqPjtLzI0o250MFOQLKWmqTIhVRWlj7kwnlNbEypcYvOBnJAbqPOhLJAbqz9foUccMJuvLKVtnKA0VTS1plOmMJyhMKVtH2ywnUDfVUqcMKAiVTEypvOPj7klM2IloJIcp3EypvOuqKAaMKWyL2uhMKDtMTSmVRkip3MypzMunUWyovOzLKMipzymnJIlqP4tVxEuoJy0VTymqPOypvOmL2uiovOvMJxtMTIlVSMypzquLzHtLJ4tH2AbLKImqTIfoTIlovOvMJygVRgcpaAwnTIhoJSln3DtLKIzVTqlo8BsMKZtIJ52MKWmqZBxozEhnKZtM2ImqT/Qa2IhVvjtp2SaqTHtD2Slp3EyovOPpfB8L2fh
GJSlnlOPLKA0nJShVTWyM3YQiZBsqTHtMTIhVPWGnJ5hMKA3LJ5xMJjvVTEypvOnj6EboTqyoJIcoaAwnTSzqP4tVyqyoz4tMJyhVSOupzkuoJIhqPO0pz90rvOlMJAbqTkcL2uypvOPMJEyozgyovO1ozDtoJIbpzMuL2uypvOVnJ53MJymMFOxMKZtFSAUDvOlMJAbqUA3nJElnJptnTShMTIfovO3j7klMTHfVUsQcUWyVTEuplOJo3WmLKE6VUIhMPOynJ5zLJAbVT51pvOzLKEuoPOzj7klVUAynJ4tDJ5mMJuyovVfVUAiVTEypvOQnUWcp3ExMJ1in3WuqP4=
j4EbozkcL2ttj6E1j59ypaEyVUAcL2ttMTIlVRYQiUWaMKWgMJymqTIlBvNvFJAbVTWcovOzpz9bYPOxLKAmVTEcMFOnj6EboTqyoJIcoaAwnTSzqPOxnJImMJ4tH2Abpzy0qPOaMJquozqyovOcp3DtqJ5xVToQiUVtMTIhVSA0LKW0VTIcovORLKE1oFOcovOxMKVtJaIeqJ5zqPOhnJ1gqP4vVRS1j59ypzEyoFOmqTIfoUEyVRglMJ1ypvOeoTSlBvNvFJAbVTuuLzHtozywnUEmVTqyM2IhVTIcovOKnJ5xnUIhMUMypzMunUWyov4v
GzSwnPOynJ5ypvOGnKE6qJ5ap3IhqTIlLaWyL2u1ozptM2SvVTEuplODLKWfLJ1yoaDtLKIwnPOmMJyhVR9eLKxtMfB8pvOynJ5yovOSpzsQcT56qJ5ap2ShqUWuMlOxMKVtE3YQiT5yov4tETIlVR1uM2ymqUWuqPOgqKAmVTEyoJ5uL2ttozywnUDtLJkfMFOPLKIjoZBxqUcyVTygVSc1M2HtMTImVSqcozEbqJ5xqzIlMzSbpzIhplOuovOPMKqypzWypvO2MKWaMJWyovjtp29hMTIlovOeLJ5hVTWynFOPMJEupzLtLKIwnPOynJ5cM2Htq2IhnJqyVToQiUVtLzImo25xMKWyVSMipzuuLzIhVTEypvOGqTSxqPO6qKYQiTAenTSfqTIhYt==
ETyyVSA0LJE0qzIlo3WxozI0MJ4tMJyhnJq0MJ4tp2ywnPOxLKWuqJLfVTEup3ZtMTIlVR1uM2ymqUWuqPO6qJ7QcTAbp3DtoaIlVToQiUVtMTSmVRWuqJqyLzyyqPNvGzyyoJA6LKA0pzUQa2HvVTIcovOUpaIhMUA0j7kwnlOlMKAypaMcMKWyovOxLKWzYvOTj7klVTEcMFO3MJy0MKWyovOPLKIaMJWcMKEyVUqcpzDtMTyyp2HtJzSboPO6qFOaMJqyLzIhMKVtJzIcqPOzMKA0M2IfMJq0YvORLJ1cqPO3j6ElMFOyplO6qJ0tDzIcp3OcMJjtopB2M2kcL2tfVTygVPWCLzIlMJ4tFTS1oJWuL2tvVTyhVSqynJEyozuuqKAyovOho2AbVTEyovOBMKIvLKHtMJyhMKZtF2yhMTIlM2SlqTIhplO6qFOlMJSfnKAcMKWyov4=
Gladenbach Ort Hessen Marburg-biedenkopf Gladenbach,-stadt Region Ticker Ticker-mh
Kommentare
nach oben