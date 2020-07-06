Gladenbach verzichtet für drei Monate auf Kita-Gebühren

Für die Monate April, Mai und Juni müssen Eltern in Gladenbach keine Kindergarten-Gebühren zahlen - dies hat das Parlament nun mit einem gemeinsamen Antrag der vier Fraktionen beschlossen. Symbolfoto: dpa
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