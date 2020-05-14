Gladenbacher Bäder sind für Neustart gerüstet

Nur das große Schwimmbecken im "Nautilust" ist derzeit mit Wasser gefüllt: Enrico Cechol (Leiter Badebetrieb), Bürgermeister Peter Kremer und Günter Euler (Geschäftsführer SEB) hoffen, dass bald wieder Besucher ins Freizeitbad strömen dürfen. Foto: Michael Tietz
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WANN ÖFFNET DAS FREIBAD?
Die Vorbereitungen für die
neue Saison im Freibad Weidenhausen laufen. Weil der letzte Winter der Bausubstanz nicht besonders stark zugesetzt hat, waren laut SEB-Geschäftsführer Günter Euler lediglich die " üblichen Reparaturarbeiten" erforderlich.
Jetzt fehlt noch der
BeckenanstrichDafür stehen zehn "Hobbymaler" des Gladenbacher Bäderbetriebes in den Startlöchern. Die Farbe ist bereits vorrätig, nur die Pinsel müssen noch gekauft werden. "Wir warten auf das Signal aus Wiesbaden, wann wir das Freibad wieder öffnen dürfen", so Euler.
Drei bis vier Tage muss die neue Farbe in den Becken trocknen, dann können sie mit Wasser gefüllt werden. Nach etwa einer Woche ist die
Betriebstemperatur von 17 bis 20 Grad erreicht - je nach Sonneneinstrahlung.
Ohne ein lückenloses
Hygienekonzept ist der Betrieb des Freibads nicht möglich. Dieses muss die SEB vor dem erhofften Saisonstart im Juni erstellen.
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