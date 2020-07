Gladenbacher Bahnhof in Kindergarten umbauen

Bürgermeister Peter Kremer informierte die Fraktionsvorsitzenden in der Sitzung des Ältestenrats am 1. Juli über den Notstand bei der Kinderbetreuung. Er rief die Parteien dazu auf, nach möglichen Standorten für einen neuen Kindergarten (drei Gruppen für Kinder unter drei Jahre) in der Kernstadt zu suchen.

Aktuelle Zahlen zur Auslastung der sechs Kitas und zu fehlenden Betreuungsplätzen legte Kremer den Fraktionen dann am 23. Juli vor. Mehr als 100 Kinder stehen auf der Warteliste. Derzeit leben 240 Kinder im Alter von 1 bis 3 Jahren in Gladenbach. Für sie stehen aber nur 68 Betreuungsplätze (Kindergärten und Tagespflege) zur Verfügung. Der Versorgungsgrad liegt somit bei knapp 29 Prozent.

Laut der Bedarfsplanung des Bürgermeisters hat eine dreigruppige Krippeneinrichtung mit 36 Plätzen Priorität. Die evangelische Kirchengemeinde würde hierfür die Trägerschaft übernehmen, so Kremer. Darüber hinaus will der Kreis die Anzahl der Plätze in der Tagespflege erhöhen.