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Sonntag, 26.07.2020 - 19:50
3 min

Gladenbacher Chor "Vocal Rainbow" will wieder proben

Der Gladenbacher Chor "Vocal Rainbow" möchte endlich wieder singen. Anfang August könnte es endlich so weit sein.

Von Sascha Valentin
Der Chor "Vocal Rainbow" möchte endlich wieder singen. Anfang August könnte es endlich so weit sein. Archivfoto: Sascha Valentin

Der Chor "Vocal Rainbow" möchte endlich wieder singen. Anfang August könnte es endlich so weit sein. Archivfoto: Sascha Valentin

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