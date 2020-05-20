Gladenbacher Ferienspaß nur in kleinem Rahmen

Spiel und Spaß sind bei der Gladenbacher Ferienpass-Aktion Trumpf - so wie im vergangenen Jahr bei den Naturtagen. In diesem Sommer wird es wegen der Corona-Pandemie kein großes Programm für Kinder geben, die Stadtjugendpflege plant aber kleinere Alternativangebote. Archivfoto: Michael Tietz
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AUSSCHUSS-VORSITZENDER VERLÄSST SITZUNG
Die Sitzung des Gladenbacher Jugendausschusses am Dienstagabend im Haus des Gastes fand ohne den etatmäßigen Vorsitzenden
Werner Rotter (Grüne) statt. Er verließ nach einer persönlichen Erklärung den Saal.
Rotter gehört nach eigenen Angaben zur
Coronavirus-Risikogruppe"Ich halte es für sinnvoll, dass wir hier im Raum alle Mund-Nasen-Masken tragen. Sollte das jemand nicht akzeptieren können, dann akzeptiere ich das, kann aber die heutige Sitzung aus verständlichen Gründen nicht leiten und werde dann auch die Sitzung verlassen", so Rotter. Nicht alle Ausschuss-Mitglieder setzten eine Maske auf.
Da Rotters Stellvertreter Stefan Düppers (SPD) nicht anwesend war, übernahm auf Bitte von Bürgermeister Peter Kremer (parteilos)
Stadtverordnetenvorsteher Roland Petri (SPD) die Sitzungsleitung. Der Ausschuss sei ein Hilfsgremium des Parlaments, deshalb dürfte dem nichts entgegenstehen, so Kremer.
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