Gladenbacher hält Erinnerungen an jüdische Gemeinde wach

Der "Erinnerungsplatz" in der Burgstraße - am Aufgang zur ehemaligen Synagoge - ist mit einem zweiten Schaukasten bestückt worden, in dem Informationen über das jüdische Leben in Gladenbach zu finden sind. Darüber freuen sich neben Initiator Rudolf H. Schneider (von links) auch Stefan Runzheimer, Robert Wolfgram und Christiane Drha vom Ortsbeirat. (© Michael Tietz)