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Mittwoch, 22.07.2020 - 14:00
3 min

Gladenbacher Kinder entdecken spielerisch den Wald

Abenteuer und Spaß in der Natur sind zum Auftakt der Gladenbacher Ferienspiele angesagt. Bei der Waldwoche in Rachelshausen schaut sogar ein gekrönter Gast vorbei und überrascht die Kinder.

Michael Tietz: Redakteur Gladenbach
Von Michael Tietz
Redakteur Gladenbach
Junge Baumeister bei der Arbeit: Aus Ästen und kleinen Zweigen entsteht im Handumdrehen ein Waldsofa. Foto: Michael Tietz

Junge Baumeister bei der Arbeit: Aus Ästen und kleinen Zweigen entsteht im Handumdrehen ein Waldsofa. Foto: Michael Tietz

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Fotos
Junge Baumeister bei der Arbeit: Aus Ästen und kleinen Zweigen entsteht im Handumdrehen ein Waldsofa. Foto: Michael Tietz

Junge Baumeister bei der Arbeit: Aus Ästen und kleinen Zweigen entsteht im Handumdrehen ein Waldsofa. Foto: Michael Tietz

Kurze Verschnaufpause nach dem ersten Arbeitseinsatz: Das von den Kindern gebaute Waldsofa besteht seinen ersten Sitztest und dient fortan als Treffpunkt. Foto: Michael Tietz

Kurze Verschnaufpause nach dem ersten Arbeitseinsatz: Das von den Kindern gebaute Waldsofa besteht seinen ersten Sitztest und dient fortan als Treffpunkt. Foto: Michael Tietz

Kirschenkönigin Sophia Krämer öffnet ihre kleine Schatzkiste und verteilt an die Kinder Kirschlollis und Autogrammkarten. Foto: Michael Tietz

Kirschenkönigin Sophia Krämer öffnet ihre kleine Schatzkiste und verteilt an die Kinder Kirschlollis und Autogrammkarten. Foto: Michael Tietz

Begeistert machen sich die jungen Naturfreunde ans Werk und bauen Holzhütten und Verstecke im Wald. Foto: Michael Tietz

Begeistert machen sich die jungen Naturfreunde ans Werk und bauen Holzhütten und Verstecke im Wald. Foto: Michael Tietz

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Gladenbach Ort Hessen Marburg-biedenkopf Gladenbach,-stadt Region Ticker Ticker-mh
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