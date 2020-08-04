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Dienstag, 04.08.2020 - 10:00
3 min

Gladenbacher Kinder erleben Abenteuer im Wald

Spiel, Spaß und Spannung bieten die Naturerlebnistage 15 Gladenbacher Kindern. In einem Waldstück bei Runzhausen bauen die jungen Entdecker Hütten und Verstecke und machen sogar einen speziellen Führerschein.

Michael Tietz: Redakteur Gladenbach
Von Michael Tietz
Redakteur Gladenbach
Noch ein Knoten, dann sitzt die Baumdeko: Viel Spaß haben die Kinder, kleine Hütten aus Holz zu bauen. Foto: Michael Tietz

Noch ein Knoten, dann sitzt die Baumdeko: Viel Spaß haben die Kinder, kleine Hütten aus Holz zu bauen. Foto: Michael Tietz

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Fotos
Noch ein Knoten, dann sitzt die Baumdeko: Viel Spaß haben die Kinder, kleine Hütten aus Holz zu bauen. Foto: Michael Tietz

Noch ein Knoten, dann sitzt die Baumdeko: Viel Spaß haben die Kinder, kleine Hütten aus Holz zu bauen. Foto: Michael Tietz

Teamarbeit im Wald: Für ihre Hütten und Verstecke finden die Kinder schnell geeigentes Baumaterial wie Baumrinde und Äste. Foto: Michael Tietz

Teamarbeit im Wald: Für ihre Hütten und Verstecke finden die Kinder schnell geeigentes Baumaterial wie Baumrinde und Äste. Foto: Michael Tietz

Talentierte Handwerker bei den Naturerlebnistagen: Unter der Aufsicht von Stadtjugendpfleger Karl Nickel dürfen die Kinder auch zu Säge und Schnitzmesser greifen und damit herumliegende Äste in Form bringen. Foto: Michael Tietz

Talentierte Handwerker bei den Naturerlebnistagen: Unter der Aufsicht von Stadtjugendpfleger Karl Nickel dürfen die Kinder auch zu Säge und Schnitzmesser greifen und damit herumliegende Äste in Form bringen. Foto: Michael Tietz

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Gladenbach Ort Hessen Marburg-biedenkopf Gladenbach,-stadt Region Ticker Ticker-mh
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