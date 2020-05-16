Lokales

Gladenbach

mehr aus Gladenbach
plus
Samstag, 16.05.2020 - 13:15
4 min

Gladenbacher Kirchengemeinden bieten Naturerlebnis mit geistlichen Impulsen

Die Evangelischen Kirchengemeinden im Gladenbacher Land überlegen sich neue Formen für Gottesdienste, die auch unter den Bedingungen von Corona möglich sind. So findet an Christi Himmelfahrt (21. Mai) ein "Wandergottesdienst" statt. Unterwegs erhalten die Teilnehmer geistliche Impulse.

Michael Tietz: Redakteur Gladenbach
Von Michael Tietz
Redakteur Gladenbach
Zu einer individuellen Wanderung mit Gebet und Meditation laden die Evangelischen Kirchengemeinden im Gladenbacher Land an Christi Himmelfahrt ein. Foto: dpa

Zu einer individuellen Wanderung mit Gebet und Meditation laden die Evangelischen Kirchengemeinden im Gladenbacher Land an Christi Himmelfahrt ein. Foto: dpa

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

CTV+E2kuMTIhLzSwnP48Y2V+VRyhVTEyovOYnKWwnTIhVUqioTkyovOmnJHtMaYQiTuyp3EyoaZtnJ0tFaIhnFO3nJIxMKVtM2IgMJyhp2SgVTMynJIlovO1ozDtLzI0MJ4hVREyp2uuoTVtnTSvMJ4tp2ywnPOxnJHtEKMuozqyoTymL2uyovOYnKWwnTIhM2IgMJyhMTIhVTygVRqfLJEyozWuL2uypvOZLJ5xVRSfqTIlozS0nKMyovOzj7klVTEcMFO0pzSxnKEco25yoTkyovOUo3E0MKAxnJIhp3EyVZB8LzIloTIaqP4tDJ4tFTygoJIfMzSbpaDtXQVkYvOALJxcVTMcozEyqPOynJ4tVyquozEypzqiqUEyp2EcMJ5mqPVtp3EuqUDhVREuplODMzSlpaEyLJ0tqzIlp3OlnJAbqPOxMJ4tITIcoT5ynT1ypz4tMJyhVR5uqUIlMKWfMJWhnKZtoJy0VTqynKA0oTywnTIhVRygpUIfp2IhYt==
VyqcpvOuoUZtF2ylL2uyovOmqTIbMJ4tMTIlrzIcqPO2o3VtMJyhMJ0tp2Abq2yypzyaMJ4tETyfMJ1gLFVfVTWypzywnUEyqPOxMKVtE2kuMTIhLzSwnTIlVSOzLKWlMKVtGJS0qTucLKZtIJkfpzywnP4tGzSwnPOxMJ0tq29wnTIhoTShM2IhVSMypzWiqPO3MJqyovOxMKVtD29lo25uYIOuozEyoJyyVTiQgz5hMJ4tnzI0raDtraqupvOiMzMcrzyyoTjtq2yyMTIlVRqiqUEyp2EcMJ5mqTHtnJ4tMTIhVRgcpzAbMJ4tM2IzMJyypaDtq2IlMTIhYvNvDJWypvOhqKVtqJ50MKVtp2IbpvObo2uyovOOqJMfLJqyovjtMTIlVTIcM2IhqTkcL2uyVRAbLKWun3EypvOxMKVtE290qTImMTyyoaA0MFOaMJu0VTEuoJy0VUMypzkipzIhVvjtp2SaqPOIoTklnJAbYt==
H28tMZB8pzMyVTI0q2RtozywnUDtM2ImqJ5aMJ4tqJ5xVTgynJ4tDJWyozEgLJufVT1cqPOPpz90VUIhMPOKMJyhVTqyMzIcMKW0VUqypzEyovjtMKWeoZBxpaDtp2IcozHtF29foTIanJ4tD2ulnKA0nJ5uVSWioacbMJygMKVtLKImVSW1oacbLKImMJ4hVSIhMPODMzSlpzIlVRS4MJjtFTIhj58tLKImVSqynJEyozuuqKAyovOypzsQcT56qQbtVxEcMFOOLaA0LJ5xp3WyM2IfovOfLKAmMJ4toaIlVTIcozHtMJyhrzIfozHtDzImMKE6qJ5aVTS1MvOgLKWenJIlqTIhVSOfj6E0rzIhVUc1VP0toaIlVUc3MJxtHTIlp29hMJ4tpUWiVRWuozftqJ5xVTcyMTHtraqynKEyVSWynJuyVT11p3ZtMaWynFOvoTIcLzIhYvOJo24tH3OlMJAbMKWhVT11p3Ztp29aLKVtqzyypvOAMKEypvOOLaA0LJ5xVTqynTSfqTIhVUqypzEyov4v
AUTOGOTTESDIENST

Nach der erfolgreichen Premiere am 3. Mai mit rund 350 Besuchern erlebt der Autogottesdienst auf den Parkplätzen des Einkaufszentrums in Gladenbach (Kirchberg-Center) eine Neuauflage. Es habe viele positive und dankbare Rückmeldungen gegeben, berichtet das Pfarrteam. Deshalb soll diese besondere Form des Gottesdienstes noch einmal wiederholt werden - am Pfingstsonntag, 31. Mai, um 10 Uhr.

DKIzM3W1ozDtMTyyp2IlVSMipzquLzIhVToQiUVtMTIhVRyhMzIeqTyioaAmL2u1qUbtp2yhMPOUo3E0MKAxnJIhp3EyVTyhVTgfMJyhMKWyovOYnKWwnTIhVUqcMFOcovOFj7MgMKWmnTS1p2IhYPOTpz9bozuuqKAyovjtEaWcMJWypaEmnTS1p2IhYPOFj7kwnTIhLzSwnPjtETyyMTIhp2uuqKAyovOiMTIlVSAcozgypaAbLKImMJ4tnJ0tE3W1ozEyVTqupvOhnJAbqPOgj7MaoTywnP4tVyIhMPOuqJAbVTyhVTEyovOapz/Qa2IhVRgcpzAbMJ4tnJ4tE2kuMTIhLzSwnPjtI2IcMTIhnTS1p2IhYPOSpzEbLKImMJ4to2EypvOAo3Whp2uuqKAyovOej7MhozIhVTwQgzAbp3EyovNlZPOvnKZtZmNtHTIlp29hMJ4tqTIcoT5ynT1yovVfVTIln2mQcUW0VSOzLKWlMKVtITuioJSmVSAwnT1cMUDtLKImVR1ipz5mnTS1p2IhYvOnqJEyoFOgj7kmp3EyovOuoTkyVRqiqUEyp2EcMJ5mqUEynJkhMJugMKVtp2AbpzyzqTkcL2ttpzIanKA0pzyypaDtq2IlMTIhYvORnJImVUAynFOzj7klVT1uozAbMFOynJ5yVRwQiUWxMF4=
DzymVRc1ozxtq2yfoPOxLKZtHTMupaW0MJSgVTygVRqfLJEyozWuL2uypvOZLJ5xVTS1MvOdMJEyovOTLJkfVT5iL2ttq2SlqTIhYPOynTHtq2yyMTIlVUc1VSc1p2SgoJIhn8B8ozM0MJ4tnJ4tMTIhVRgcpzAbMJ4tMJyhM2IfLJEyovO3nKWxYvOWovOjMKWmj7MhoTywnTIhVRqyp3Olj6EwnTIhVT1cqPOxMJ4tE2mQcUIvnJqyovObLJWyovOxnJHtH2IyoUAipzqypvOuLzIlVTMyp3EaMKA0MJkfqPjtMTSmplOxnJHtH2IboaA1L2u0VT5uL2ttE290qTImMTyyoaA0MJ4tM3Wij58tnKA0YvNvETImnTSfLvOmnJ5xVUqcpvOuqJLtMTIlVSA1L2uyVT5uL2ttozI1MJ4tEz9loJIhYPOxnJHtLKIwnPO1oaEypvOxMJ4tDzIxnJ5aqJ5aMJ4tqz9hVRAipz9hLFOgj7MaoTywnPOmnJ5xVvjtLzImL2ulMJyvqPODMzSlpzIlVRgfLKImVR5yqJ1ynKA0MKVtLKImVRqfLJEyozWuL2ttMTyyVSAcqUIuqTyiov4=
GzSwnPOxMJ0tMKWzo2kapzIcL2uyovOOqKEiM290qTImMTyyoaA0VUMipvO6q2IcVSqiL2uyovOmMKE6qPOxLKZtG3WaLJ5cp2S0nJ9hp3EyLJ0toaIhVTIcozHtozI1MFOWMTIyVUIgBvOynJ5yovNvI2ShMTIlM290qTImMTyyoaA0VvOuovOQnUWcp3EcVRucoJ1yoTMunUW0VPuRo25hMKWmqTSaYPNlZF4tGJScXF4=
VxEuLzIcVTqynUDtMKZtLJWypvOhnJAbqPO1oFOynJ5yVTqiqUEyp2EcMJ5mqTkcL2uyVSMypaAuoJ1fqJ5aYPOmo25xMKWhVUIgVTIcozHtnJ5xnKMcMUIyoTkyVSquozEypaIhMlOgnKDtE2IvMKDtqJ5xVR1yMTy0LKEco24vYPOypzgfj6ElqPOIoTklnJAbYvOSnJ5yVT5yqJ4tF2yfo21yqTIlVTkuozqyVSWiqKEyVUA0MJu0VTEyovOHMJyfozIboJIlovOxLJoQiUVtraIlVSMypzoQiTq1ozphVRcyMTIlVTguoz4traqcp2AbMJ4tBFO1ozDtZGDtIJulVTShVTIcozIgVTWyoTyyLzyaMJ4tH3ElMJAeMJ5uLaAwnT5cqUDtp2IcozIhVTIcM2IhMJ4tI2IaVTWyM2yhozIhVUIhMPOuqJAbVUqcMJEypvOyozEyov4=
ET9wnPOhnJAbqPOhqKVtMTSmVR5uqUIlMKWfMJWhnKZtp3EynUDtLzIcVTEyoFOOqKAzoUIaVTygVR1cqUEyoUO1ozg0YvOIoaEypaqyM3Ztp2yhMPOxnJHtH3OurzyypzsQcT5aMKVtMJyhM2IfLJEyovO6qKVtp3EcoTkyovOOozEuL2u0YPO6qKVtGJIxnKEuqTyiovQQiTWypvOPnJWyoUqipaEyVTyhVTEypvOBLKE1pvjtraIgVRqyLzI0YPO6qJ0tFZB2pzIhVTS1MvOZnJIxMKVtqJ5xVTEuplOGnJ5aMJ4tMTIlVSoQgzqyoPOmo3qcMFO6qKVtDzIaMJqhqJ5aVT1cqPOuozEypzIhVRAbpzymqTIhYvNvH2IfLaA0qzIlp3GQcT5xoTywnPOgnKDtMJ50p3OlMJAbMJ5xMJ0tn8B2paOypzkcL2uyovOOLaA0LJ5xVvjtLzI0o250VR5yqJ1ynKA0MKVhVRS1L2ttopB8p3A0MJ4tp2ywnPOuoTkyVSquozEypzIlVUAyoTWmqPO2MKWmo3WaMJ4hVSOcL2ghnJAeMJ4tnJ4tE3W1pUOyovOcp3DtozywnUDtMKWfLKIvqP4=
EJ50oTShMlOxMKVtH3ElMJAeMFOanJW0VTImVUMcMKVtH3EuqTyiozIhVUc1VTEyovOHnTIgMJ4tFTygoJIfYPOPoUIgMJ4fVSoQgzqyoPO1ozDtDzIlM2HhVREipaDtn8B2oz5yovOxnJHtITIcoT5ynT1ypvOaMJymqTkcL2uyVRygpUIfp2HfVRqyLzI0MFO1ozDtHUAuoT1yovOcovODLKOcMKWzo3WgVUIhMPOuqJAbVTEcM2y0LJjtoJy0ozIboJIhYvQQaTWypvOEHv1Qo2EyplOej7MhozIhVTEcMFOHMKu0MFjtGTyyMTIlVUIhMPOAMJkiMTyyovOuqJLtMTSmVTIcM2IhMFOGoJSlqUObo25yVTuypaIhqTIlM2IfLJEyovO3MKWxMJ4h
ETyyVSEbMJ1yoaA0LKEco25yovOmnJ5xVTSgVRI2LJ5aMJkcp2AbMJ4tE2IgMJyhMTIbLKImVRWfLJ5eMJ5mqTIcovOcovOUoTSxMJ5vLJAbYPOuovOxMJ4tHTMfLJ56M8BxpaEyovOcovOFqJ56nTS1p2IhYPOuoFOuoUEyovOGpT9lqUOfLKE6VTyhVSYQgz1ypaAbLKImMJ4tqJ5xVTShVTEypvOGL2u1qUcbj7k0qTHtnJ4tF2IboT5vLJAbVTIcozqypzywnUEyqP4tETyyVSEynJkhMJugMKVtn8B2oz5yovOxo3W0VTS1L2ttpTSln2IhVUIhMPOcnUWyVSEiqKWyovOvMJqcoz5yovO1ozDtMJ5xMJ4hVREcMFOJMKWuoaA0LJk0MKVtq2Icp2IhVTEupzS1MvObnJ4fVTEup3ZtMKZtp2ywnPOxLJWynFOfMJEcM2kcL2ttqJ0tEUIlL2uaLJ5ap3A0LKEco25yovObLJ5xMJk0YvOZj6EhM2IlMFOOqJMyoaEbLJk0MFOmnJ5xVTEipaDtozywnUDtMKWfLKIvqP4tVxImVUAioTjtnzRtq2IaMJ4tD29lo25uVTgynJ5yVR1yoaAwnTIhLJ5mLJ1goUIhM2IhVTqyLzIhVvjtLzI0o250VRAbpzymqTyhLFOFo256nTIcoJIlYt==
ETImnTSfLvOmL2ufj6EaqPOxLKZtHTMupaW0MJSgVUMipvjtq2IhovOgj7MaoTywnPO2o24traHtFTS1p2HtLzymVUc1pvOGqUWyL2gyVUc1VTkuqJMyov4tEJyhMJ4tM2IgMJyhp2SgMJ4tH3EupaEjqJ5eqPO1oFN5VSIbpvO3nKWxVTImVT5cL2u0VTqyLzIhYvOXMJEypvOeLJ5hVUc3nKAwnTIhVQxtqJ5xVQR0VSIbpvOuqJLtMTIgVSW1ozE3MJptq2ShMTIlov4tETShLJAbVUqypzEyovOxnJHtFJ1jqJkmMFOuovOxMJ4tH3EuqTyiozIhVUqcMJEypvOuLzqypfBxqJ10Yt==
VxIcovOmo2kwnTIlVSqyMlOeLJ5hVTIcozHtnJ50MJ5mnKMyVTqynKA0oTywnTHtEKWzLJulqJ5aVUAynJ4vYPOaoTS1LaDtIJkfpzywnP4tDKIwnPO3MJ5hVTEcMKZtozS0j7kloTywnPOxMJ4tM2IgMJyhp2SgMJ4tE290qTImMTyyoaA0VTyhVTEypvOYnKWwnTHtozywnUDtq2yln2kcL2ttMKWmMKE6MJ4tn8B2oz5yYt==
ETSmVSOzLKWlMKW0MJSgVTSjpTIfoTyypaDtMTSvMJxtLJ4tMTyyVSAyoTWmqUMypzShqUqipaE1ozptLJkfMKVtITIcoT5ynT1ypv4tVxImVTM1ozg0nJ9hnJIlqPOzpzIcoTywnPOhqKVfVUqyoz4tLJkfMFOmnJAbVTS1L2ttLJ4tMTyyVRu5M2yyozI2o3WmL2ulnJM0MJ4tnTSfqTIhVUIhMPOyoaEmpUWyL2uyozEyVRSvp3GQcT5xMFOynJ5bLJk0MJ4fVTgynJ5yVRqyM2Ihp3GQcT5xMFOuqKA0LKImL2uyovO1ozDtGJIhp2AbMJ5uoaAuoJ1fqJ5aMJ4tqzIloJIcMTIhVvjtp2SaqPOGL2ugnJE0YvORMJ5ho2AbVTuiMzMyovOxnJHtF2ylL2uyozqyoJIcozEyovOuqJLtMJyhMFObo2uyVRWyqTIcoTyaqJ5aYvOAMJ5mL2uyovjtMTyyVTygVTqfMJywnTIhVRuuqKAmqTShMPOfMJWyovjtMZB8pzMyovOuqJAbVTqyoJIcoaAuoFOfLKIzMJ4h
I2IlVT5cL2u0VTq1qPO6qFOTqpBsVTymqPjtn2ShovOmnJAbVTEcMFOWoKO1oUAyVTS1L2tto2uhMFOKLJ5xMKW1ozptLJ4tMJyhMKVtMTIlVSEbMJ1yoaA0LKEco25yovOuLzuioTIhVT9xMKVtoJy0LaWcozqyovOfLKAmMJ4hVRS1j59ypzEyoFO3MKWxMJ4tMTyyVRygpUIfp2HtLKIzVTEypvOVo21ypTSaMFO3q3phMKMuozqyoTymL2tgnJ0gM2kuMTIhLzSwnTIlYJkuozDhMTHtraHtMzyhMTIhVUAynJ4h
Gladenbach Ort Hessen Marburg-biedenkopf Gladenbach,-stadt Region Ticker Ticker-mh
Kommentare
nach oben