Gladenbacher Kirchengemeinden bieten Naturerlebnis mit geistlichen Impulsen

Nach der erfolgreichen Premiere am 3. Mai mit rund 350 Besuchern erlebt der Autogottesdienst auf den Parkplätzen des Einkaufszentrums in Gladenbach (Kirchberg-Center) eine Neuauflage. Es habe viele positive und dankbare Rückmeldungen gegeben, berichtet das Pfarrteam. Deshalb soll diese besondere Form des Gottesdienstes noch einmal wiederholt werden - am Pfingstsonntag, 31. Mai, um 10 Uhr.