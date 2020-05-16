Gladenbacher Kirchengemeinden bieten Naturerlebnis mit geistlichen Impulsen

Zu einer individuellen Wanderung mit Gebet und Meditation laden die Evangelischen Kirchengemeinden im Gladenbacher Land an Christi Himmelfahrt ein. Foto: dpa
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AUTOGOTTESDIENST
Nach der erfolgreichen Premiere am 3. Mai mit rund 350 Besuchern erlebt der Autogottesdienst auf den
Parkplätzen des Einkaufszentrums in Gladenbach (Kirchberg-Center) eine Neuauflage. Es habe viele positive und dankbare Rückmeldungen gegeben, berichtet das Pfarrteam. Deshalb soll diese besondere Form des Gottesdienstes noch einmal wiederholt werden - am Pfingstsonntag, 31. Mai, um 10 Uhr.
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