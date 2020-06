Gladenbacher Kirchspiel setzt im Sommer auf "Frischluft"-Gottesdienste

Gottesdienste im Freien - wie hier in Sinkershausen - plant das Kirchspiel Gladenbach für die Sommermonate, dann allerdings unter Corona-Regeln. Bereits am Sonntag geht es mit den Freiluft-Gottesdiensten in Diedenshausen und Erdhausen los. Foto: Klaus Neumeister

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

Gladenbach (red). Gottesdienste in Kirchen sind zwar wieder möglich. Dafür gelten aber hohe Auflagen und die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Deshalb geht das Kirchspiel Gladenbach einen anderen Weg. "Frischluft"-Gottesdienste stehen in den Sommermonaten in Diedenshausen, Erdhausen und Gladenbach an.

"Das kann richtig schön werden", freut sich Pfarrer Matthias Ullrich. Der Gladenbacher Pfarrer gibt sich zuversichtlich: "Das Coronavirus mit seinen Einschränkungen ist vielleicht nicht nur eine Krise, sondern für uns als Kirche auch die Chance, wieder näher zu den Menschen zu kommen."

Die Gladenbacher jedenfalls wollen es versuchen und bieten zwischen Juni und August durchgehend Gottesdienste im Freien an. "Wenn's regnet, wird's halt ein bisschen kürzer", scherzt sein Kollege Pfarrer Klaus Neumeister. "Und vielleicht können wir im Freien ja demnächst auch wieder singen", hofft er.

Fotos Gottesdienste im Freien - wie hier in Sinkershausen - plant das Kirchspiel Gladenbach für die Sommermonate, dann allerdings unter Corona-Regeln. Bereits am Sonntag geht es mit den Freiluft-Gottesdiensten in Diedenshausen und Erdhausen los. Foto: Klaus Neumeister Die beiden Gladenbacher Pfarrer Matthias Ullrich (links) und Klaus Neumeister bereiten "Frischluft"-Gottesdienste für das Kirchspiel vor. Foto: Kirchspiel Gladenbach Vor der Kirche in Diedenshausen findet am Sonntag ein "Frischluft"-Gottesdienst statt. Archivfoto: Michael Tietz 3

Verordnungen werden derzeit überall gelockert

Tatsächlich werden derzeit auch für Gottesdienste im Freien die Verordnungen überall gelockert. Wichtig sei es, dass die Abstandsregelung auch weiterhin eingehalten wird, erläutert Neumeister.

Die drei Kirchenvorstände in Gladenbach, Diedenshausen und Erdhausen hoffen, durch diese Angebote auch Menschen anzusprechen, die sonst nicht regelmäßig den Gang in die Kirche finden. "Wir haben sehr gute Erfahrungen mit unseren Auto-Gottesdiensten und dem Wander-Gottesdienst an Christi Himmelfahrt gemacht", bestätigt Ullrich. "Da waren viele Menschen dabei, die sonst vielleicht nicht gekommen wären."

DAS GEPLANTE OPEN-AIR-PROGRAMM IM KIRCHSPIEL 14. Juni: Gottesdienst in Diedenshausen und Erdhausen jeweils ab 10 Uhr vor der Kirche 21. Juni: Familiengottesdienst ab 10 Uhr im Kurpark Gladenbach (Georg-Ludwig-Hartig-Park) - oberhalb der Konzertmuschel auf dem Wiesengelände - mit Musikverein Gladenbach und Kita "Regenbogen". Sitzmöglichkeiten (Klappstühle, Decken) sollen die Besucher mitbringen. Parkmöglichkeiten bestehen am Verdi-Bildungszentrum. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich, jeder ist eingeladen. Auf dem Gelände müssen die Abstandsregeln eingehalten werden und Gegenstände dürfen nicht weitergegeben werden. Familien können gemeinsam sitzen. 28. Juni: Gottesdienst um 10 Uhr in Sinkershausen am DGH 5. Juli: Gottesdienst um 10 Uhr in Frohnhausen (voraussichtlich) an der Kulturscheune 12. Juli: Gottesdienst um 10 Uhr in Erdhausen an der Kirche 19. Juli: Gottesdienst um 10 Uhr in Gladenbach im Kirchgarten der Martinskirche 26. Juli: Fahrradgottesdienst um 10 Uhr in Erdhausen (voraussichtlich) in der Dorfmitte mit dem "ZukunftsForum" 2. August: Gottesdienst um 10 Uhr in Diedenshausen 9. August: Gottesdienst um 10 Uhr in Sinkershausen 16. August: Gottesdienst um 10 Uhr in Frohnhausen 23. August: Gottesdienst um 10 Uhr in Gladenbach 30. August: Gottesdienst um 10 Uhr in Erdhausen

Zwar dürften derzeit auch wieder Gottesdienste in den Kirchen stattfinden, aber nur mit hohen Auflagen und einer sehr begrenzten Teilnehmerzahl. Die Berichte von den Versuchen, wieder in den Kirchenräumen mit den darin geltenden Auflagen, Gottesdienste zu feiern, hätten sie zu diesen Freiluftgottesdiensten ermutigt, berichten Ullrich und Neumeister. Die Pfarrer versprechen den Gemeindegliedern einige Überraschungen. So soll es auch einmal einen Gottesdienst in Dialekt oder mit ganz neuen Musikangeboten geben.

Für die "Frischluft"-Gottesdienste, wie Neumeister und Ullrich sie nennen, suchen sie auch eine neue Zusammenarbeit mit Vereinen und anderen gesellschaftlichen Gruppen. Für den 21. Juni ist ein Familiengottesdienst im Georg-Ludwig-Hartig-Park in Gladenbach geplant, bei dem auch der Musikverein Gladenbach und die evangelische Kindertagesstätte "Regenbogen" mit von der Partie sind. Am 26. Juli soll ein Fahrradgottesdienst in Erdhausen stattfinden, der gemeinsam mit dem "ZukunftsForum Gladenbach" vorbereitet wird.

"Wir laden alle Gruppen und Vereine ein, auf uns zuzukommen und die Möglichkeiten für einen gemeinsamen Gottesdienst zu besprechen. Wir werden aber selbst auch auf die Vereine zugehen", erläutert Ullrich.

Starten wollen sie bereits am Sonntag mit zwei Gottesdiensten im Kirchspiel, jeweils um 10 Uhr vor den Kirchen in Erdhausen und Diedenshausen. Hierzu sind alle aus dem Kirchspiel und darüber hinaus eingeladen, in Diedenshausen allerdings vornehmlich die Einwohner des Ortes. Denn dort gibt es nur ein begrenztes Platzangebot.

Wie es im Herbst weitergeht, ist bislang noch unklar

Wie es dann im Herbst weitergehen soll, können die beiden Pfarrer bisher noch nicht sagen. "Da wird uns schon etwas einfallen", ist sich Neumeister sicher. "Zunächst einmal werden wir am 20. und 27. September die Konfirmationen nachholen." Und Ullrich ergänzt: "Den Erntedankgottesdienst am 4. Oktober feiern wir dann vielleicht auf einem Bauernhof." So hoffen sie, trotz Corona frische Luft in die Gottesdienste und das Gemeindeleben zu bringen.