Gladenbacher Kirschenmarkt in der Warteschleife

Sie ist immer ein Publikumsmagnet beim Gladenbacher Kirschenmark: Die "Fressgasse" mit den Imbissbuden verbindet den Rummelplatz mit dem Festzelt. Ob das beliebte Gladenbacher Volksfest in diesem Jahr eine Neuauflage erlebt, steht noch in den Sternen. Archivfoto: Michael Tietz
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