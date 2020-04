Gladenbacher Landfrauen reagieren auf Awo-Hilferuf

Gerlinde Radl (v.r.) und Margarete Kuhl überreichen die 300 Schutzmasken an Pflegezentrum-Leiter Ulrich Gerhard (l.). Jörg Rose steuert zudem für jeden Bewohner eine Osterblume als Überraschung bei. Beide Ostergeschenke - Masken und Blumen - gehen an beide Einrichtungen. Foto: Sascha Valentin

GLADENBACH. "Wir brauchen dringend Masken! Könnt ihr uns helfen?" Es war Samstag vor einer Woche, als sich Walter Jakowetz, langjähriger Vorsitzender der Awo Gladenbach, mit diesem Hilferuf an Margarete Kuhl vom Landfrauen-Bezirksverein Gladenbach wendete. Und die fackelte nicht lange.

Gleich am nächsten Morgen verständigte sie alle in Frage kommenden Mitglieder - sprich: all jene, die nähen können, erzählt Kuhl und ergänzt: "Es bringt ja nichts, wenn man da noch lange wartet. Da muss gehandelt werden."

Auch Privatleute können

von der Spende profitieren

Die Resonanz sei großartig gewesen: "Unsere Schneiderinnen aus Weitershausen, Weidenhausen, Erdhausen und Runzhausen haben spontan zugesagt und sich sofort ins Zeug gelegt."

Mit dem Stoff aus ihren privaten Beständen haben sie innerhalb weniger Tage rund 300 Masken genäht. Das Nähen selbst gehe zwar relativ flott von der Hand, sagt Kuhl. Einigermaßen problematisch sei es hingegen gewesen, die Gummibänder zu bekommen, mit denen die Masken vor Mund und Nase fixiert werden. "Aber am Ende hat ja alles hingehauen", freuen sich Margarete Kuhl und Gerlinde Radl, die die Masken nun Ulrich Gerhard, Leiter des Awo-Pflegezentrums Gladenbach, übergeben haben.

Gerhard betonte, dass die Masken nicht nur in den beiden Einrichtungen in Gladenbach und Lohra zum Einsatz kommen sollen. "Wir werden einen Teil auch für das neue Quartierbüro in der Marktstraße vorhalten", erklärte er. Dort sollen sie an Privatleute verteilt werden, die bislang keine Maske haben, sich damit aber sicherer fühlen, wenn sie zum Beispiel zu Einkäufen aus dem Haus gehen. Wer eine solche Maske haben möchte, kann sich im Quartierbüro unter der Nummer 01 51-41 94 42 97 melden.

Die Stoffmasken waren aber nicht das einzige Ostergeschenk, das das Awo-Pflegezentrum an diesem Tag erhalten hat. Auch Jörg Rose hat die Besuchsbeschränkungen während der Pandemie zum Anlass genommen, den Bewohnern der beiden Pflegeheime zumindest eine kleine Freude zu bereiten: Jedem der 115 Bewohner hat er einen Blumengruß zu Ostern zukommen lassen, um sie während dieser schwierigen Zeit wenigstens ein bisschen aufzumuntern wie er sagt. Die Blumen wurden zusammen mit den Masken in den beiden Einrichtungen verteilt.