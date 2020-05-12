Gladenbacher Maskenstreit nimmt an Schärfe zu

Ein Mund-Nase-Schutz muss in Hessen unter anderem in Geschäften und im öffentlichen Personennahverkehr getragen werden, nicht aber bei kommunalpolitischen Sitzungen. Darüber ist in der Stadt Gladenbach ein Streit unter Parlamentariern entbrannt. Symbolfoto: Kay Nietfeld/dpa
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KEINE MASKENPFLICHT BEI POLITISCHEN SITZUNGEN
Die Maskenpflicht in Hessen gilt für den
öffentlichen Personennahverkehr und in Geschäften"Das Tragen einer Mund-Nase-Maske in kommunalpolitischen Gremien ist nicht vorgeschrieben", erklärt Benjamin Crisolli vom Presseamt des hessischen Innenministeriums.
Crisolli verweist dazu auf die aktuelle
Landesverordnung zur Beschränkung von sozialen Kontakten aufgrund der Corona-PandemieDie enthält den Hinweis, dass Gerichtsverhandlungen und Sitzungen der Volksvertretungen stattfinden dürfen - wenn die geltenden Abstands- und Hygienemaßnahmen eingehalten werden. Das Tragen einer Maske gehört nicht dazu.
Wegen des Abstandsgebots von mindestens 1,5 Metern verlegen viele
Kommunalparlamente ihre Sitzungen in große Räume. In Gladenbach tagen deshalb auch die Ausschüsse im großen Saal des Haus des Gastes.
Diese Vorgehensweise gilt auch für die politischen Gremien des
KreisesSo kam am Montagnachmittag der Hauptausschuss im Sitzungssaal des Kreistages zusammen. Von den anwesenden Mandatsträgern hatte keiner eine Maske aufgesetzt.
"Es gibt
keine generelle Verpflichtung zum Tragen eines Mund-Nase-Schutzes", erklärt Sascha Hörmann von der Kreis-Pressestelle. In jedem Fall gilt aber neben einer guten Händehygiene sowie den Husten- und Niesregeln der Mindestabstand von 1,5 MeternDas Gesundheitsamt rät: Immer dann, wenn nicht auszuschließen ist, dass dieser nicht eingehalten wird, ist das Tragen eines Mund-Nase-Schutzes " dringend empfohlen".
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