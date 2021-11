Gladenbacher packen Weihnachtsgeschenke für Kinder im Ahrtal

Jens und Andrea Urban, Ost-West-Ring 1 in Weidenhausen, Telefon 01 76-62 73 73 21, E-Mail an jens.urban73@gmail.com; Melanie Kräner-Kowallik, In der Heeb 6 in Römershausen, Telefon 01 72-6 63 75 85, E-Mail an

menie.kraemer@web.de.