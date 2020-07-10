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Freitag, 10.07.2020 - 13:00
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Gladenbacher Parlament genehmigt Geld für Kindergarten

Weitere 75 000 Euro stehen für die Sanierung der Kindertagesstätte in Runzhausen zur Verfügung. Mit dem Geld können die alten Heizungsrohre im Boden des Gebäudes ausgetauscht werden. In einer Sondersitzung genehmigte das Parlament die überplanmäßige Ausgabe.

Michael Tietz: Redakteur Gladenbach
Von Michael Tietz
Redakteur Gladenbach
Die alten Heizungs- und Wasserrohre im Boden der Kindertagesstätte Runzhausen sollen raus - das Gladenbacher Parlament genehmigte für die Arbeiten 75 000 Euro. Foto: Peter Kremer

Die alten Heizungs- und Wasserrohre im Boden der Kindertagesstätte Runzhausen sollen raus - das Gladenbacher Parlament genehmigte für die Arbeiten 75 000 Euro. Foto: Peter Kremer

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Die alten Heizungs- und Wasserrohre im Boden der Kindertagesstätte Runzhausen sollen raus - das Gladenbacher Parlament genehmigte für die Arbeiten 75 000 Euro. Foto: Peter Kremer

Die alten Heizungs- und Wasserrohre im Boden der Kindertagesstätte Runzhausen sollen raus - das Gladenbacher Parlament genehmigte für die Arbeiten 75 000 Euro. Foto: Peter Kremer

Die alten Heizungs- und Wasserrohre in der Kindertagesstätte Runzhausen sollen raus - das Gladenbacher Parlament genehmigte für die Arbeiten 75 000 Euro. Foto: Peter Kremer

Die alten Heizungs- und Wasserrohre in der Kindertagesstätte Runzhausen sollen raus - das Gladenbacher Parlament genehmigte für die Arbeiten 75 000 Euro. Foto: Peter Kremer

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Gladenbach Ort Hessen Marburg-biedenkopf Gladenbach,-stadt Region Ticker Ticker-mh
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