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Mittwoch, 27.05.2020 - 18:45
3 min

Gladenbacher Parlament will Geld für Straße und Sportplatz freigeben

Geld für eine marode Kreisstraße und für einen neuen Sportplatz wollen die Gladenbacher Parlamentarier freigeben. Außerdem entscheiden sie über die Vergabe von Bauland.

Michael Tietz: Redakteur Gladenbach
Von Michael Tietz
Redakteur Gladenbach
Die Kreisstraße 117 in der Gladenbacher Kernstadt soll im kommenden Jahr in Schuss gebracht werden. Für die Planung stellt die Kommune nun 35 000 Euro bereit. Foto: Michael Tietz

Die Kreisstraße 117 in der Gladenbacher Kernstadt soll im kommenden Jahr in Schuss gebracht werden. Für die Planung stellt die Kommune nun 35 000 Euro bereit. Foto: Michael Tietz

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Fotos
Die Kreisstraße 117 in der Gladenbacher Kernstadt soll im kommenden Jahr in Schuss gebracht werden. Für die Planung stellt die Kommune nun 35 000 Euro bereit. Foto: Michael Tietz

Die Kreisstraße 117 in der Gladenbacher Kernstadt soll im kommenden Jahr in Schuss gebracht werden. Für die Planung stellt die Kommune nun 35 000 Euro bereit. Foto: Michael Tietz

Die Kreisstraße 117 in der Gladenbacher Kernstadt soll im kommenden Jahr in Schuss gebracht werden. Für die Planung stellt die Kommune nun 35 000 Euro bereit. Foto: Michael Tietz

Die Kreisstraße 117 in der Gladenbacher Kernstadt soll im kommenden Jahr in Schuss gebracht werden. Für die Planung stellt die Kommune nun 35 000 Euro bereit. Foto: Michael Tietz

Die Kreisstraße 117 in der Gladenbacher Kernstadt soll im kommenden Jahr in Schuss gebracht werden. Für die Planung stellt die Kommune nun 35 000 Euro bereit. Foto: Michael Tietz

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Gladenbach Ort Hessen Marburg-biedenkopf Gladenbach,-stadt Region Ticker Ticker-mh
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