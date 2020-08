Gladenbacher Pferdefreunde sagen ihr Reitturnier ab

Auf Reitsport und damit auch auf Applaus für die Platzierten der Spring- und Dressurwettbewerbe müssen Besucher und Teilnehmer in diesem Jahr in Gladenbach verzichten - die Turniertage fallen aus. Archivfoto: Jens Kauer

Gladenbach. Die für das letzte August-Wochenende geplanten "Gladenbacher Turniertage" fallen aus. Zwei Gründe zwangen den Verein der Pferdefreunde Gladenbach und Umgebung zur Absage der dreitägigen Reitsport-Veranstaltung: die Corona-Pandemie und die Wasserknappheit.

Zum dritten Mal innerhalb von fünf Jahren kann damit das Reitturnier nicht stattfinden. 2016 verhinderte die Pferdeherpes-Epidemie eine Austragung, 2017 war ein Schieferstollen unter dem Reitplatz eingestürzt.

"Die ausgeprägte Wasserknappheit in diesem Jahr und die aktuell wieder steigenden Infektionszahlen im Rahmen der Corona-Epidemie zwingen uns leider erneut zu einer Absage der Veranstaltung", teilte Sibylle Walsch vom Vorstandsteam der Pferdefreunde am Montag mit.

Seit mehr als einem Monat liefen die Vorbereitungen für die vom 28. bis 30. August angesetzten Turniertage. Helfer des Vereins hatten in vielen Arbeitsstunden die Reitanlage gesäubert und instandgesetzt. Sie pflanzten Blumen für die Bahnpunkte an, strichen die Hindernisstangen für das Springen, erstellten Helferlisten, forderten Richter für die Wettbewerbe an und erarbeiteten wegen der Corona-Pandemie ein Hygienekonzept.

Weil die Zahl der Neuinfektionen mit dem Virus steigt, hätten die Veranstalter nun weitere Auflagen erfüllen müssen. Hinzu kommt die anhaltende Trockenheit. "Unser Platzboden benötigt für ein Turnier mehrfach täglich Bewässerung, um ein gutes Geläuf für die Pferde zu garantieren", erklärte Sibylle Walsch. Eine ausreichende Wasserversorgung kann derzeit aber nicht gewährleistet werden.

Deshalb muss der Verein die Reitsportfreunde auf 2021 vertrösten. "Wir hoffen sehr, dass wir im nächsten Jahr wieder unser Turnier mit gleichbleibend hohen Starter- und Besucherzahlen durchführen können", so Sibylle Walsch.