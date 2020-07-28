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Dienstag, 28.07.2020 - 12:00
2 min

Gladenbacher Pferdefreunde sanieren komplette Elektrik

Der Verein der Pferdefreunde Gladenbach und Umgebung hat in einer außerordentlichen Mitgliederversammlung die Ausgabe von 25 000 Euro für die Sanierung der Elektrik rückwirkend abgesegnet.

Von Peter Piplies
Damit auch zukünftig Ferien-Passaktionen (wie auf dem Foto abgebildet) möglich und Reitstunden bei den Gladenbacher Pferdefreunden angeboten werden können, hat der Vorstand die alte Elektrik für 25 000 Euro sanieren lassen. Foto: Peter Piplies

Damit auch zukünftig Ferien-Passaktionen (wie auf dem Foto abgebildet) möglich und Reitstunden bei den Gladenbacher Pferdefreunden angeboten werden können, hat der Vorstand die alte Elektrik für 25 000 Euro sanieren lassen. Foto: Peter Piplies

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Gladenbach Region Ticker Ticker-mh Ort Hessen Marburg-biedenkopf Gladenbach,-stadt Gladenbach
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