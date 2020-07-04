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Samstag, 04.07.2020 - 17:30
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Gladenbacher Politik sagt Ja zur Freibad-Sanierung

Eindeutiger hätte das Votum für das Millionenprojekt nicht sein können: Einstimmig sprach sich das Gladenbacher Parlament für eine umfassende Modernisierung des Freibads in Weidenhausen aus.

Michael Tietz: Redakteur Gladenbach
Von Michael Tietz
Redakteur Gladenbach
Das Freibad in Weidenhausen soll langfristig erhalten bleiben. Das ist der einmütige Wille des Gladenbacher Parlaments, das sich für eine umfassende Modernisierung der 60 Jahre alten Freizeitanlage aussprach. Archivfoto: Stefan Düppers

Das Freibad in Weidenhausen soll langfristig erhalten bleiben. Das ist der einmütige Wille des Gladenbacher Parlaments, das sich für eine umfassende Modernisierung der 60 Jahre alten Freizeitanlage aussprach. Archivfoto: Stefan Düppers

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Fotos
Das Freibad in Weidenhausen soll langfristig erhalten bleiben. Das ist der einmütige Wille des Gladenbacher Parlaments, das sich für eine umfassende Modernisierung der 60 Jahre alten Freizeitanlage aussprach. Archivfoto: Stefan Düppers

Das Freibad in Weidenhausen soll langfristig erhalten bleiben. Das ist der einmütige Wille des Gladenbacher Parlaments, das sich für eine umfassende Modernisierung der 60 Jahre alten Freizeitanlage aussprach. Archivfoto: Stefan Düppers

Mit selbst gestalteten Plakaten werben kleine und große Schwimmbadfreunde vor der Parlamentssitzung für einen langfristen Erhalt des Freibads in Weidenhausen. Foto: Michael Tietz

Mit selbst gestalteten Plakaten werben kleine und große Schwimmbadfreunde vor der Parlamentssitzung für einen langfristen Erhalt des Freibads in Weidenhausen. Foto: Michael Tietz

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