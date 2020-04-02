Donnerstag,
02.04.2020 - 14:00
2 min
Gladenbacher Politiker entscheiden per Telefonkonferenz
Auch in der Corona-Krise muss die Kommunalpolitik wichtige Entscheidungen treffen. Solange das Parlament nicht tagen kann, übernimmt dies in Gladenbach der Haupt- und Finanzausschuss. Die Mitglieder debattieren per Telefonkonferenz.
Ein Teil der bisher als Pferdeweide genutzten Flächen wird für das Baugebiet an der Niemczastraße benötigt. Foto: Michael Tietz
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