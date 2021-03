Gladenbacher Polizist sieht sich als Brückenbauer

Mirko Emejdi ist 37 Jahre alt. Geboren wurde er in Biedenkopf. "Das Fußballspielen habe ich in Weidenhausen gelernt, das Fussballtrainieren in Hartenrod", erzählt Emejdi mit einem Schmunzeln. In Weidenhausen besuchte er die Grundschule. Die Familie zog dann nach Hartenrod. Sein Abitur machte er in der Gladenbacher Europaschule. Seit 2006 ist er bei der Polizei tätig. Über Wiesbaden und Gießen zog es Emejdi zurück ins Hinterland. Seit fünf Jahren lebt er mit seiner Frau Lena und den beiden Kindern im Gladenbacher Stadtteil Bellnhausen. Fußballfans kennen ihn als Spieler und Trainer bei diversen Klubs. Nebenbei studierte Emejdi katholische Theologie und Geschichte.