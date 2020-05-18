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Montag, 18.05.2020 - 12:00
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Gladenbacher Reitverein befindet sich im "Ausnahmezustand"

Dem Gladenbacher Reitverein würden wichtige Weideflächen für Pferde verloren gehen, wenn das Baugebiet am Hainpark tatsächlich realisiert wird. Darauf haben die Pferdefreunde die im Stadtparlament vertretenden Fraktionen mit einem offenen Brief hingewiesen.

Michael Tietz: Redakteur Gladenbach
Von Michael Tietz
Redakteur Gladenbach
Für das Baugebiet an der Niemczastraße soll der Gladenbacher Reitverein einen Teil der gepachteten Weideflächen abgeben - dies stellt die Pferdefreunde vor große Probleme. Archivfoto: Michael Tietz

Für das Baugebiet an der Niemczastraße soll der Gladenbacher Reitverein einen Teil der gepachteten Weideflächen abgeben - dies stellt die Pferdefreunde vor große Probleme. Archivfoto: Michael Tietz

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