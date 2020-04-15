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Gladenbach

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Mittwoch, 15.04.2020 - 19:00
2 min

Gladenbacher richten Gabenzaun für Bedürftige ein

Tägliche Dinge des Lebens können am Gabenzaun in der Gladenbacher Ringstraße gespendet werden. Den haben die Flüchtlingshilfe und die Tafel für Bedürftige eingerichtet.

Michael Tietz: Redakteur Gladenbach
Von Michael Tietz
Redakteur Gladenbach
Sie haben den Gabenzaun in der Gladenbacher Ringstraße mit den ersten Tüten mit Lebensmitteln, Hygieneartikeln, Stofftieren und Schuhen bestückt und hoffen auf weitere Spenden und Abnehmer (v.l.): Edmund Zimmermann und Pia Stein von der Flüchtlingshilfe sowie Anneliese Knierim von der Tafel. Foto: Michael Tietz

Sie haben den Gabenzaun in der Gladenbacher Ringstraße mit den ersten Tüten mit Lebensmitteln, Hygieneartikeln, Stofftieren und Schuhen bestückt und hoffen auf weitere Spenden und Abnehmer (v.l.): Edmund Zimmermann und Pia Stein von der Flüchtlingshilfe sowie Anneliese Knierim von der Tafel. Foto: Michael Tietz

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