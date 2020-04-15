Mittwoch,
15.04.2020 - 19:00
2 min
Gladenbacher richten Gabenzaun für Bedürftige ein
Tägliche Dinge des Lebens können am Gabenzaun in der Gladenbacher Ringstraße gespendet werden. Den haben die Flüchtlingshilfe und die Tafel für Bedürftige eingerichtet.
Von Michael Tietz
Redakteur Gladenbach
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