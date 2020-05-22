Gladenbacher sammeln Ideen für die "Zukunftssiedlung"

Platz für neues Bauland wäre da: Auf der "Lammerich" am Ortsausgang von Gladenbach in Richtung Erdhausen soll ein neues Baugebiet entstehen. Über die Größe und Gestaltung des Areals diskutieren derzeit die Parlamentarier. Foto: Sascha Valentin
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KRITIK AM VORSITZENDEN DES BAUAUSSCHUSSES
Vertreter von
CDU und Grünen haben ihre Kritik am Vorsitzenden des Gladenbacher Bauausschusses, Helmut Brück (FW), erneuert. "Deine Aufgabe ist es hier, zu moderieren und nicht zu diskutieren. Du diskutierst aber in einer Tour, das geht nicht", merkte Dirk Ronzheimer (CDU) an.
Unterstützung bekam er von
Edmund Zimmermann: "Der Vorsitzende ist der Moderator der Sitzung. Wenn er mitdiskutieren will, muss er den Vorsitz abgeben und kann dann wie jeder Stadtverordnete mitreden", sagte der Fraktionsvorsitzende der Grünen.
Zimmermann verwies auf die
Geschäftsordnung der politischen Gremien. Darin werde eindeutig beschrieben, wie sich die Vorsitzenden des Stadtparlaments und der Ausschüsse zu verhalten haben. Zimmermann bat außerdem darum, dass persönliche Differenzen in den parlamentarischen Sitzungen nicht ausgetragen werden sollten.
Helmut Brück entgegnete, dass er die Sitzungen des Bauausschusses genauso leiten würde wie sein
Vorgänger Dirk Ronzheimer. Wem dieser Stil nicht gefalle, könne einen Antrag auf Abwahl stellen. "Ich habe hier nur etwas aus fachlicher Sicht beigetragen", betonte Brück. Seine Diskussionsbeiträge würden manchmal etwas länger ausfallen, aber schließlich müssten diese ja auch der Wahrheit entsprechen, argumentierte Brück.
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