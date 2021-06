Gladenbacher Schüler zeigen viel Herz für Tansania

Die Europaschule Gladenbach pflegt seit 1994 eine Partnerschaft mit der Kisomachi Secondary School in TansaniaSie liegt in einem Dorf in einer fruchtbaren Region am Fuße des Kilimandscharo, 16 Kilometer von der Stadt Moshi entfernt.

Vor der Corona-Pandemie besuchten rund 400 Jugendliche die weiterführende, nicht-staatliche Schule (ab Klasse 8), Ende des vergangenen Jahres waren es noch 285. Die Einrichtung steht unter der Oberaufsicht der katholischen KircheSeit 2005 gibt es einen A-Level-Zweig, der mit der deutschen Oberstufe vergleichbar ist und den Zugang zur Universität ermöglicht.

Die Aktion "Schulgeld für Kisomachi" lief 1996 an. Damit unterstützt die Europaschule benachteiligte Familien und Waisen in Tansania, die ansonsten nicht in der Lage wären, den Schulaufenthalt zu finanzieren. Das jährliche Schulgeld beträgt derzeit 700 Euro. Bisher erhielten rund 120 Jugendliche - je nach Bedarf ein bis vier Jahre lang - Zuschüsse zum Schulgeld oder zur Unterbringung im Internat.